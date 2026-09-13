¿Se puede convertir un SUV en un todoterreno de carreras? Cupra tiene la respuesta

La respuesta a la pregunta del titular es sí. La prueba: El equipo Cupra participa en la Classic Africa con el Terramar Desert, y Neomotor les acompañará en esta expedición de la mano de nuestro compañero Joan Dalmau (periodista y miembro del jurado The Car Of The Year).

Rally Classic Africa Cupra Terramar Desert / Cupra

Y es que Seat y Cupra no son ajenos a este territorio del desierto, en su catálogo de competición figura el famoso Seat Toledo Marathon, así como los modelos del Córdoba WRC con los que compitieron en Mundial de Rallies de la mano de Seat Sport (la cuna de Cupra).

Ahora buscan seguir vivos en competición con citas como la Classic África, una carrera de regularidad y orientación que se disputa en cinco etapas en la zona de Merzouga, en el sur de Marruecos. Es una prueba orientada a todoterrenos clásicos que buscan un escenario ideal para preparar el Dakar Classic, la carrera más importante y famosa de esta especialidad.

Rally Clkassic Africa Seat Toledo Marathon / Seat

Seat y Cupra participan, unos con Seat Coches Históricos y el Toledo Marathon, y los otros con el Terramar y el equipo Cupra. Un icono para cada marca con objetivos diferenciados.

Pero el Classic Africa deja una puerta abierta a la participación de modelos actuales, buguis incluidos y esa es la puerta que ha elegido Cupra para demostrar que su último modelo con motor de combustión, el Terramar, puede, con algunas mejoras imprescindibles, convertirse en un coche de competición preparado para enfrentarse a las pedregosas pistas y a las dunas de arena del Erg Chebbi.

Un equipo de seis coches

Cupra ha preparado seis unidades del Terramar para esta aventura, todos ellos con motor de gasolina turbo de 245 CV y, como es lógico, tracción a las cuatro ruedas. Cuatro de ellos están pilotados por periodistas especializados, entre ellos el firmante de este artículo y los otros dos son coches de asistencia rápida.

Rally Classic Africa Cupra Terramar Desert / Cupra

Los Terramar Desert, nombre de estos modelos, tienen una serie de modificaciones para adaptarse al duro terreno marroquí. En el morro destacan la gruesa protección de los bajos terminada en un “patín” para facilitar la conducción en dunas y el recorte de la parte inferior del parachoques para mejorar el ángulo de ataque.

Rally Classic Africa Cupra Terramar Desert / Cupra

El cambio más evidente está en el equipo de ruedas con neumáticos BF Goodrich de tacos montados en llantas de 16 pulgadas. Estas gomas elevan notablemente la altura libre al suelo en combinación con unos muelles de mayor extensión. La suspensión se completa con unos amortiguadores regulables de competición. También los frenos se han modificado. De diámetro inferior debido a la reducción del tamaño de las llantas, prescinden de ABS para garantizar una mejor frenada sobre tierra.

Rally Classic Africa Cupra Terramar Desert / Cupra

En el habitáculo se ha montado una jaula antivuelco y los asientos tipo bucket del propio Terramar se han equipado con arneses de cuatro puntos. El equipamiento de seguridad, el de navegación y el de rescate, con los accesorios colocados en una baca en el techo completan las modificaciones visibles en estos Terramar que, para reducir peso prescinden de los asientos traseros y de la marmita de escape, lo que les proporciona un sonido de “coche de carreras”. Los cambios invisibles se centran en la electrónica con la desconexión de algunas ayudas a la conducción innecesarias en pista.

Un raid de regularidad

La carrera se disputa en cinco etapas de entre 150 y 200 kilómetros trazadas por dos destacados “dakarianos”, Josep Maria Servià y Fina Román, y combinan pistas pedregosas, polvorientas y arenosas con pasos de ríos secos y zonas de dunas.

Rally Classic Africa / Seat

Los participantes deben mantener una velocidad constante (con variaciones de la media durante los tramos) y navegar a rumbo pasando por los diferentes puntos de paso que impone la organización y hacerlo lo más cerca posible del tiempo ideal de paso de acuerdo con la velocidad media impuesta. La suma de las desviaciones por exceso o por defecto respecto del tiempo de paso ideal determina la clasificación.

Rally Classic Africa / Seat

Los participantes en la prueba deben ser vehículos de competición clásicos con más de 25 años y, dentro de la categoría Open, modelos de cualquier tipo y sin una antigüedad concreta.

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La carrera se inicia el hoy domingo con una etapa prólogo de unos 25 km que es novedad este año y que determinará el orden de salida y tendrá cinco etapas, una de ellas doble (mañana y tarde) y otra de orientación en dunas después de una noche sin asistencia, como si se tratara de una etapa maratón del Dakar.