Multas de la DGT: cuánto se paga y cuántos puntos se pueden perder

Las multas de tráfico no tienen todas la misma cuantía ni implican necesariamente una pérdida de puntos. Según la DGT, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las leves pueden conllevar multas de hasta 100 euros y, como norma general, no restan puntos; las graves tienen una sanción de 200 euros y algunas implican pérdida de puntos, mientras que las muy graves se sancionan, con carácter general, con 500 euros y siempre llevan aparejada la detracción de puntos.

La cantidad de puntos que se pierde depende de la infracción cometida. El sistema permite retirar 2, 3, 4 o 6 puntos por una infracción, y algunas de las conductas consideradas especialmente peligrosas pueden llegar a provocar la pérdida de todos los puntos disponibles. La DGT señala que, en general, un conductor parte de 12 puntos, mientras que los conductores noveles comienzan con 8.

Las infracciones que más puntos quitan

Entre las sanciones más habituales se encuentran las relacionadas con el exceso de velocidad, el alcohol y las drogas, el uso del teléfono móvil y la falta de elementos de seguridad. Por ejemplo, superar los límites de velocidad puede suponer entre 2 y 6 puntos y multas de entre 100 y 600 euros, dependiendo de cuánto se supere el límite establecido. Conducir sujetando el teléfono móvil con la mano supone 200 euros de multa y la pérdida de 6 puntos.

También pueden perderse 4 puntos por no utilizar correctamente el cinturón de seguridad, el casco o los sistemas de retención infantil. En el caso del alcohol, la sanción económica puede situarse entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de puntos puede ser de 4 o 6, dependiendo de la tasa y de las circunstancias. La presencia de drogas en el organismo se sanciona con 1.000 euros y la retirada de 6 puntos.

Pagar la multa a tiempo puede reducir su importe

Cuando una persona recibe una multa de la DGT, dispone de un plazo para pagarla con una reducción del 50%. Sin embargo, acogerse a esta opción implica renunciar a presentar alegaciones, por lo que conviene revisar primero los datos de la denuncia y comprobar qué organismo ha impuesto la sanción. Además, cuando la infracción conlleva pérdida de puntos, es obligatorio identificar al conductor responsable si el titular del vehículo no era quien conducía.

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El sistema de puntos busca que las sanciones no tengan únicamente una consecuencia económica. Desde la implantación del permiso por puntos, la DGT ha tramitado más de 22 millones de sanciones que han supuesto la detracción de puntos. Según los datos publicados por el organismo en 2026, en 2024 cerca del 73% de los conductores conservaba los 15 puntos íntegros y más del 90% mantenía 12 puntos o más.