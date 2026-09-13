Seguridad vial
¿Es legal conducir con la luz interior del coche encendida? La DGT aclara las posibles multas
El hábito de encender la luz mientras se circula genera dudas habituales entre los conductores sobre si su uso está permitido o castigado por la ley
Sofía Aladro
Muchos conductores han encendido en alguna ocasión la luz del habitáculo mientras conducían de noche, ya sea para buscar un objeto, leer un mapa o atender a los pasajeros del asiento trasero. Sin embargo, existe una gran confusión sobre si este gesto cotidiano es motivo de sanción inmediata o si está amparado por el Reglamento General de Circulación.
La respuesta corta es que no existe ningún artículo en la normativa de tráfico que prohíba expresamente conducir con las luces interiores encendidas. No hay un código específico para sancionar de forma directa el uso de la iluminación del habitáculo, por lo que llevar la luz de cortesía encendida mientras el vehículo se desplaza es una acción técnicamente legal.
El riesgo de sanción indirecta y las multas de hasta 200 euros
A pesar de no ser ilegal por sí mismo, llevar la luz encendida puede derivar en sanciones de entre 80 y 200 euros en determinadas circunstancias. Los agentes de tráfico pueden multar al conductor si consideran que la iluminación provoca un deslumbramiento, genera reflejos molestos en el parabrisas o reduce la visibilidad de la vía. En estos casos, la sanción se aplica bajo el concepto de conducción negligente o falta de atención a la carretera.
El motivo técnico tras esta vigilancia es el llamado "efecto espejo" que la luz interior produce sobre el cristal delantero durante la noche. La iluminación constante en el habitáculo reduce la capacidad del ojo humano para adaptarse a la oscuridad exterior, dificultando la detección de peatones, obstáculos o señales poco iluminadas.
Recomendaciones para evitar peligros y sanciones
Para evitar riesgos en la seguridad vial y posibles penalizaciones económicas, las autoridades recomiendan reservar el uso de la luz para momentos en los que el vehículo se encuentre totalmente detenido. Si un pasajero necesita encenderla durante la marcha, debe ser durante periodos de tiempo muy breves y utilizando luces de lectura focalizadas que no proyecten claridad directamente hacia el campo de visión del conductor.
En definitiva, la clave no reside en la luz en sí, sino en las consecuencias que produce sobre la conducción. Mantener el control del vehículo sin distracciones ni pérdidas de visibilidad es una obligación legal que prevalece sobre el uso de cualquier elemento confort dentro del automóvil.
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