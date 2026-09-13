El insólito rincón de Badajoz considerado la rotonda más grande de Europa

Hay carreteras que sorprenden por sus curvas, otras por los paisajes que atraviesan y algunos por su trazado imposible. En Badajoz hay una que reúne varios de estos ingredientes: la EX-32. Esta carretera rodea por completo el Cerro Masatrigo y crea una especie de gigantesca rotonda natural en mitad del embalse de La Serena. El recorrido tiene alrededor de 1,3 kilómetros y obliga a los vehículos a circular alrededor de la montaña antes de continuar su camino.

El lugar se encuentra en Esparragosa de Lares, dentro de la comarca de La Siberia extremeña, y es conocido también como la “Montaña Mágica” por su característica forma cónica. Aunque popularmente se habla de la rotonda más grande de Europa, hay una pequeña trampa, ya que no es una glorieta convencional. Se trata de una carretera que circunvala el cerro y cuyo particular trazado hace que desde el aire parezca una enorme circunferencia alrededor de la montaña.

Una vuelta completa alrededor de una montaña

La peculiaridad está en la propia carretera. La EX-322 conecta Cabeza del Buey con Puebla de Alcocer y, al llegar al entorno del Cerro Masatrigo, el trazado se divide alrededor de la formación natural. Los vehículos que circulan por la zona recorren los laterales del cerro antes de continuar su trayecto, creando esa imagen tan poco habitual de una carretera prácticamente circular.

El resultado es especialmente llamativo visto desde arriba, una montaña de forma casi cónica queda rodeada por el asfalto y las aguas del embalse de La Serena. La base del cerro alcanza aproximadamente 1,3 kilómetros y se eleva unos 160 metros sobre el terreno que lo rodea, unas dimensiones que ayudan a entender por qué la carretera se ha convertido en una de las grandes curiosidades viales de Extremadura.

Una carretera que también atrae a las marcas de coches

El Cerro Masatrigo no solo llama la atención de quienes recorren esta zona de Badajoz. Su combinación de carretera, montaña y agua también ha servido como escenario para producciones relacionadas con el mundo del automóvil. Marcas como Peugeot, Porsche y Renault han elegido este enclave para rodar anuncios aprovechando un paisaje que resulta difícil de encontrar en cualquier otra carretera.

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Además de su particular trazado, el entorno cuenta con un importante valor natural. El Cerro Masatrigo forma parte de la Red Natura 2000 y de una Zona de Especial Protección para las Aves, y en mayo de 2023 fue declarado Monumento Natural de Extremadura. Así, lo que para un conductor puede parecer simplemente una gigantesca rotonda escondida en una carretera extremeña es en realidad uno de los paisajes más singulares de la red viaria española.