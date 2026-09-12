El ‘pacto de caballeros’ secreto de los coches japoneses: por qué todos tenían 280 CV y 180 km/h

El mundo del motor nunca deja de sorprendernos con historias interesantes y alucinantes. Una de ellas tiene como protagonistas a las principales marcas de coches japonesas y a un curioso acuerdo que, durante años, hizo que algunos de los deportivos más míticos de la historia compartieran una cifra que hoy resulta difícil de imaginar: 280 CV de potencia y 180 km/h de velocidad máxima.

Fue el conocido como ‘pacto de caballeros’ japonés, un acuerdo voluntario entre fabricantes que marcó una de las épocas más importantes de la industria automovilística nipona. Modelos como el Nissan Skyline GT-R, Toyota Supra, Honda NSX, Mazda RX-7 o Mitsubishi 3000GT aparecieron en el mercado con una potencia oficial que no superaba ese límite, aunque la realidad bajo sus capós era bastante diferente.

¿Por qué Japón decidió limitar la potencia de sus coches?

Para entender el origen del acuerdo hay que viajar hasta 1989. A finales de los años 80, los fabricantes japoneses vivían una auténtica carrera tecnológica. Los motores eran cada vez más potentes y los deportivos nipones comenzaban a convertirse en referentes en cuanto prestaciones.

Al mismo tiempo, la seguridad vial se había convertido en una preocupación cada vez mayor para las autoridades. Japón había superado de nuevo las 10.000 víctimas mortales por accidentes de tráfico en 1988, después de que las cifras hubieran descendido durante años. En 1989 se registraron 11.086 fallecidos, según las estadísticas de la Policía Nacional japonesa.

En ese contexto surgió el acuerdo por el que la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles (JAMA) estableció un límite voluntario para los vehículos destinados al mercado japonés: 280 CV de potencia y 180 km/h de velocidad máxima. No era una ley ni una norma jurídicamente vinculante, sino un compromiso entre los fabricantes.

La idea era evitar que se iniciara una guerra de potencia entre las marcas y, al mismo tiempo, contener las prestaciones de los coches en una época en la que los deportivos japoneses estaban experimentando un enorme crecimiento.

La trampa estaba en la cifra oficial

Lo más curioso del pacto es que los 280 CV no siempre representaban la verdadera potencia de los motores. Sobre el papel, los fabricantes respetaban el acuerdo, pero muchos de aquellos propulsores tenían capacidad para ofrecer bastante más. El caso del Nissan Skyline GT-R es uno de los ejemplos más conocidos. El R32 declaraba oficialmente 280 CV, cifra que también aparece en la documentación histórica de Nissan, mientras que diferentes mediciones y preparaciones de la época apuntaban a una capacidad muy superior.

Nissan Skyline GT R (1988/1989) / Nissan

Así, la cifra se convirtió en una seña de identidad de toda una generación de deportivos. Toyota Supra, Honda NSX, Mazda RX-7, Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi Lancer Evolution o Subaru Impreza se movían alrededor de ese límite en sus versiones japonesas, alimentando una de las épocas doradas del denominado universo JDM.

Honda NSX / RM Sotheby's

¿Hubo coches que se saltaron el pacto?

Sí. Aunque el acuerdo se respetó de manera general durante los años 90, hubo excepciones. Una de las más famosas fue el Nismo 400R, basado en el Nissan Skyline GT-R. Esta versión especial alcanzaba los 400 CV, muy por encima del límite establecido para los modelos convencionales.

Estas excepciones también tenían que ver con la necesidad de que los fabricantes japoneses no perdieran terreno frente a sus rivales europeos y estadounidenses. Mientras las marcas niponas mantenían esa barrera en el mercado doméstico, otros fabricantes internacionales continuaban aumentando las prestaciones de sus modelos.

Nismo 400R / Nissan

La llegada de los 2000 comenzó a cambiarlo todo

El pacto funcionó durante buena parte de los años 90, pero al entrar en el nuevo siglo empezó a perder sentido. Por un lado, las marcas japonesas veían cómo sus rivales europeos y estadounidenses ofrecían vehículos cada vez más potentes. Por otro, la seguridad de los automóviles había avanzado enormemente. Sistemas como el ABS, los airbags y una carrocería mucho más evolucionada habían mejorado notablemente la protección de los ocupantes.

Además, había un problema evidente. Al tratarse de un acuerdo voluntario, cualquiera de los fabricantes podía romperlo en cualquier momento. Y finalmente ocurrió.

Honda dio el primer gran golpe con el Legend

En octubre de 2004, Honda presentó en Japón la cuarta generación del Legend, una berlina de lujo que se convirtió en un protagonista inesperado de la historia. Bajo el capó escondía un motor V6 de 3,5 litros VTEC con 300 CV, asociado al novedoso sistema de tracción integral SH-AWD. La cifra era clara, y Honda había superado oficialmente los 280 CV.

Además, el nuevo Honda Legend estaba diseñado para competir con las grandes berlinas alemanas de la época, en un momento en el que los fabricantes japoneses ya no querían limitar voluntariamente sus prestaciones frente a sus rivales internacionales. Aquello supuso el principio del fin del pacto, y las demás marcas siguieron el camino de Honda.

Honda Legend / Honda

Una vez roto el límite, el resto de los fabricantes japoneses fue dejando atrás progresivamente aquella barrera de los 280 CV. Modelos como el Mitsubishi Lancer Evolution IX, con 284 CV en determinadas versiones, o el Lexus RX 400h, con una cifra similar, comenzaron a superar oficialmente los 280 CV.

Pero el gran salto llegaría poco después con el Nissan GT-R R35, presentado en 2007 y con una potencia muy superior a aquella cifra que durante casi dos décadas había servido como techo para los deportivos japoneses. La primera generación declaraba alrededor de 480 CV, dejando definitivamente atrás la época de los 280.

Nissan GT-R R35 / Nissan

El año 2004 terminó marcando el final de una etapa. La asociación de fabricantes concluyó que no existían estudios que demostraran una relación directa entre la potencia de los vehículos y el incremento de la mortalidad en las carreteras, y el pacto dejó de aplicarse.