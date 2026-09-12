Honda quiere que sus clientes no se limiten a comprar una moto

Durante muchos años la relación entre una marca de motocicletas y su cliente era bastante previsible. Uno fabricaba la moto, otro la compraba y, con un poco de suerte, unos años después volvía al concesionario para cambiarla por otra. Ese modelo está cambiando. Especialmente en uno de los segmentos que más ha crecido durante los últimos años: el de las motos trail y Adventure.

Honda dará un nuevo paso en esta dirección el próximo 10 de octubre con la organización del primer Honda Adventure Camp 2026, un encuentro destinado inicialmente a propietarios de modelos Adventure de la marca y que posteriormente también abrirá sus puertas a usuarios de motos de otros fabricantes.

La idea no es hacer una concentración convencional. Honda quiere reunir durante un fin de semana conducción, aprendizaje, nuevas tecnologías, convivencia, música y alojamiento en formato glamping. En definitiva, que comprar la moto sea solamente el principio.

Honda Adventure Camp / Honda

Aprender a utilizar lo que llevamos en la moto

Las actuales motocicletas de aventura poco tienen que ver tecnológicamente con aquellas sencillas trail con las que hace varias décadas algunos motoristas empezaron a viajar fuera del asfalto.

Control de tracción, diferentes modos de conducción, suspensiones electrónicas o sistemas capaces de automatizar el embrague y el cambio forman ya parte del equipamiento habitual de muchas de estas motos.

El Adventure Camp permitirá precisamente experimentar algunos de los sistemas desarrollados por Honda mediante ejercicios prácticos.

Entre ellos estará el conocido DCT, un cambio de doble embrague que permite circular sin necesidad de utilizar una maneta de embrague ni cambiar manualmente de marcha; el más reciente E-Clutch, que automatiza el funcionamiento del embrague manteniendo un cambio convencional, y el control de par HSTC, encargado de gestionar la pérdida de adherencia de la rueda trasera. Tecnología que resulta mucho más fácil entender sobre una moto que leyendo un manual.

El Adventure Camp permitirá precisamente experimentar algunos de los sistemas desarrollados por Honda mediante ejercicios prácticos. / Honda

Una moto que permite seguir cuando termina el asfalto

El auge de las motos trail tampoco responde solamente a una cuestión técnica. Modelos como la Honda Africa Twin o la más accesible Transalp representan una idea de motocicleta especialmente polivalente: sirven para desplazarse diariamente, viajar cargado con equipaje y pasajero y, llegado el momento, continuar cuando termina la carretera. Otra cuestión es que su propietario se atreva a hacerlo.

Para reducir esa barrera, el Adventure Camp incluirá actividades de conducción trail y formación con especialistas, entre ellos el piloto y embajador de Honda Kirian Mirabet.

Aprender cómo moverse sobre la moto, frenar en tierra, gestionar una pendiente o simplemente perder el miedo cuando las ruedas pisan grava puede modificar mucho más la experiencia de conducción que sumar unos cuantos caballos de potencia.

Modelos como la Honda Africa Twin o la más accesible Transalp representan una idea de motocicleta especialmente polivalente / Honda

Dormir, cenar y hablar de motos

La parte deportiva será solamente uno de los ingredientes del encuentro. Honda propone además alojamiento en formato glamping, cena, desayuno, música en directo y diferentes espacios de convivencia.

Puede parecer simplemente una actividad de marketing, y evidentemente también lo es, pero responde a un cambio importante en la manera en que las marcas buscan relacionarse con sus clientes.

El usuario actual tiene mucha información y puede comparar motos, precios y prestaciones desde su teléfono antes incluso de entrar en un concesionario. Conseguir que después se identifique con una determinada marca es bastante más complicado. Crear experiencias y comunidades se ha convertido en una de las respuestas.

En el mundo del automóvil hace años que existen academias de conducción, rutas para propietarios o viajes organizados por fabricantes. Las marcas de motocicletas están trasladando ahora con mayor intensidad esa filosofía al creciente universo Adventure.

Las actuales motocicletas de aventura poco tienen que ver tecnológicamente con aquellas sencillas trail con las que hace varias décadas algunos motoristas empezaron a viajar fuera del asfalto. / Honda

También podrán participar otras marcas

Honda dará prioridad inicialmente a sus clientes. Las inscripciones se abrieron el pasado 9 de septiembre para propietarios de motocicletas Adventure de la firma japonesa, que además podrán participar acompañados por otro motorista aunque este utilice una moto de otra marca.

A partir del 16 de septiembre, y siempre que queden plazas libres, la participación se abrirá directamente a propietarios de motocicletas trail de cualquier fabricante.

Esta apertura tiene sentido. El mundo de la moto siempre ha tenido un componente de comunidad que va bastante más allá del logotipo que aparece en el depósito. Y posiblemente ese sea también el aspecto más interesante del Adventure Camp.

Honda quiere enseñar su tecnología y sus motos, naturalmente, pero al mismo tiempo está reconociendo que hoy ya no basta con fabricar un buen producto. También hay que darle al propietario motivos para utilizarlo.

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La verdadera prueba llegará cuando empiece el evento: comprobar si la experiencia deja suficiente espacio para aprender y conducir o termina convirtiéndose en un escaparate de marketing rodeado de tiendas de campaña. Si prevalece lo primero, probablemente más de uno volverá a casa con algo bastante más útil que una bolsa de merchandising: más ganas y más confianza para viajar en moto.