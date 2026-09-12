Los coches tienen cada vez más pantallas, pero uno de cada tres conductores ni siquiera usa una de ellas

Los coches tienen cada vez más pantallas y más grandes. Ocupan, en ocasiones, todo el salpicadero, llegan a veces hasta el lado del copiloto y a través de ellas se controla gran parte de las funciones del vehículo. A veces, pasando de menú a menú sucesivamente.

La industria del automóvil apuesta cada vez más por convertir el habitáculo en un espacio tecnológico, una tendencia que se ha exacerbado especialmente desde la llegada de las marcas chinas al mercado europeo; pero los conductores no parecen valorar por igual todas estas novedades.

Un estudio de J.D. Power pone de manifiesto esta contradicción: más tecnología no siempre significa una mejor experiencia para quien conduce. De hecho, algunas de las funciones más llamativas y sofisticadas son también las que menos convencen a los usuarios.

Algunos ni siquiera usan las pantallas

El mejor ejemplo está en las pantallas destinadas al copiloto. Aunque cada vez son más habituales en los vehículos nuevos, sobre todo aquellos que apuntan a una gama más alta, el 35% de los propietarios que disponen de una de ellas asegura que nunca la utiliza. Solo un 6% afirma hacerlo en todos sus desplazamientos. Además, esta tecnología registra una de las tasas de problemas más elevadas del estudio, con 21,3 incidencias por cada 100 vehículos.

La investigación de J.D. Power, realizada entre más de 68.000 propietarios de vehículos nuevos, analiza 40 tecnologías diferentes y deja otra conclusión interesante: los sistemas que funcionan de manera sencilla y prácticamente pasan desapercibidos son algunos de los mejor valorados.

Entre ellos aparecen funciones como el encendido inteligente, el climatizador inteligente o las preferencias personalizadas. Son tecnologías que automatizan determinadas tareas y evitan que el conductor tenga que intervenir constantemente.

El contraste resulta evidente. Mientras algunas funciones están diseñadas para hacer más cómoda la experiencia al volante, otras añaden posibilidades que pueden resultar menos útiles en el día a día. La cuestión, por tanto, no parece ser que los conductores rechacen la tecnología, sino que esperan que esta aporte una utilidad real.

Algo similar ocurre con los sistemas de asistencia a la conducción. Las tecnologías de nivel 2+ capaces de ofrecer determinadas funciones manos libres son más avanzadas que los sistemas de nivel 2 convencionales, pero esa mayor sofisticación no se traduce automáticamente en una mejor valoración por parte de los usuarios.

¿Tecnología como argumento de venta o como solución real?

La conclusión encaja con una tendencia que empieza a ganar peso en la industria: el problema no es cuánta tecnología tiene un coche, sino cuánto aporta al conductor. Las pantallas pueden ser útiles para consultar información, utilizar el navegador o controlar determinadas funciones, pero convertirlas en el centro absoluto de la experiencia no garantiza que el usuario las vaya a utilizar.

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