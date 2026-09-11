Tecnología
Volkswagen ID. Buzz: El volante pasa a la historia
La unión de Volkswagen con MOIA y Mobileye convierte al ID. Buzz en una plataforma de conducción autónoma diseñada para revolucionar el transporte de pasajeros y el reparto de mercancía
Raúl Rodríguez
En los últimos años, hay una palabra que se repite constantemente cuando hablamos del automóvil, y es “futuro”. Pasó con el vehículo eléctrico que, evidentemente, ya es una realidad; y ahora pasa con la conducción autónoma, que da un paso adelante en su desarrollo, y en su concepción.
El encargado de esta transformación viene de la mano de Volkswagen y una estrecha alianza con MOIA (la filial tecnológica del Grupo Volkswagen) y la especialista en visión artificial Mobileye.
El desarrollo del proyecto se ha hecho sobre el ID. Buzz, que se ha equipado con 27 sensores de alta precisión: 13 cámaras, 9 unidades LiDAR y 5 radares. El uso de la tecnología LiDAR (medición por láser) permite mapear en tres dimensiones y en tiempo real a peatones, obstáculos, vehículos y estructuras urbanas bajo cualquier condición lumínica.
En función del destino del vehículo hay dos opciones. Pensando en la opción de pasajeros, cuenta con cuatro amplias plazas independientes, soluciones inteligentes para el equipaje de mano y una zona de carga trasera separada. La entrada y salida se realiza de forma segura por la puerta corredera opuesta a la calzada, complementada con asistentes virtuales e inteligencia artificial a bordo.
Pero la visión del Volkswagen va más allá de las personas. La firma ha presentado un estudio que extrapola esta tecnología hacia el Transport as a Service. La entrega autónoma de mercancías y paquetería en la “última milla” urbana, abriendo un abanico inmenso de eficiencia en el comercio electrónico.
El interior del vehículo se transforma totalmente. De cara al exterior existe un único acceso en la puerta corredera de la derecha. A partir de ahí, un sistema de cajas y raíles para transportar las mercancías.
Supongamos que hemos hecho una compra en internet y que estamos esperando nuestro paquete. El sistema es muy parecido al que utilizamos a diario en un VTC. Mediante una aplicación, solicitamos la entrega de nuestra mercancía, y en todo momento podemos hacer el seguimiento del vehículo hasta llegar a la localización que le hemos facilitado. Cuando llega a nuestra ubicación, la puerta lateral se abre y una luz verde indica la caja de la que podemos retirar nuestra compra.
El proyecto más avanzado se despliega en Hamburgo, donde los ciudadanos ya experimentan trayectos autónomos y gratuitos, mientras se ejecutan pruebas paralelas en Berlín, Múnich, Oslo, Austin y Orlando.
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