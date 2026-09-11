El truco para aparcar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid y evitar los atascos

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid del 11 al 13 de septiembre supone uno de los mayores retos de movilidad de los últimos años para la capital. El nuevo circuito de MADRING, ubicado entre el recinto de IFEMA y Valdebebas, prevé recibir a más de 345.000 asistentes a lo largo del fin de semana. Para gestionar este flujo masivo, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido un Plan de Movilidad que incluye una corona interior de tráfico restringido a la que no se podrá acceder en vehículo privado sin acreditación.

Aunque la organización dispone de 4.320 plazas de aparcamiento vinculadas al evento entre la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, la escasa oferta general para el público aconseja descartar el uso del coche privado en los accesos directos al circuito.

Aparcar “lejos” y completar el trayecto en Metro

La fórmula más eficaz para esquivar las retenciones consiste en estacionar en zonas bien comunicadas del centro o del eje de la Castellana y realizar el trayecto final en transporte público. Entornos como Nuevos Ministerios o el área del Santiago Bernabéu ofrecen una ubicación idónea antes de entrar en la zona de mayor densidad circulatoria. En este entorno existen alternativas de estacionamiento público como los aparcamientos de Orense 34, Calle Cuzco, Presidente Carmona o Padre Damián.

Desde Nuevos Ministerios parte de forma directa la línea 8 de Metro, cuya parada en Feria de Madrid deja a los aficionados a escasos metros de la entrada sur del trazado. Durante los tres días de competición, esta línea aumentará su capacidad un 50 %, permitiendo transportar entre 15.000 y 21.000 viajeros por hora y sentido.

El dispositivo especial se completa con incrementos de frecuencia en las líneas 4 y 5 de Metro, refuerzos en la red de Cercanías y la activación de cinco servicios especiales de autobuses lanzadera diseñados para absorber la demanda estival de aficionados.

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Para organizar con tiempo la llegada, gestionar la reserva de plaza en estos estacionamientos estratégicos y evitar recorridos innecesarios antes de tomar el transporte público, plataformas de movilidad urbana como EasyPark permiten consultar y gestionar el aparcamiento desde el móvil en los alrededores del eje de la Castellana.