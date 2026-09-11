Fórmula 1
El truco para aparcar en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid y evitar los atascos
Dejar el coche fuera del perímetro restringido de MADRING y conectar con la línea 8 de Metro se posiciona como la alternativa más rápida para esquivar los cortes de tráfico en IFEMA
La llegada de la Fórmula 1 a Madrid del 11 al 13 de septiembre supone uno de los mayores retos de movilidad de los últimos años para la capital. El nuevo circuito de MADRING, ubicado entre el recinto de IFEMA y Valdebebas, prevé recibir a más de 345.000 asistentes a lo largo del fin de semana. Para gestionar este flujo masivo, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido un Plan de Movilidad que incluye una corona interior de tráfico restringido a la que no se podrá acceder en vehículo privado sin acreditación.
Aunque la organización dispone de 4.320 plazas de aparcamiento vinculadas al evento entre la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, la escasa oferta general para el público aconseja descartar el uso del coche privado en los accesos directos al circuito.
Aparcar “lejos” y completar el trayecto en Metro
La fórmula más eficaz para esquivar las retenciones consiste en estacionar en zonas bien comunicadas del centro o del eje de la Castellana y realizar el trayecto final en transporte público. Entornos como Nuevos Ministerios o el área del Santiago Bernabéu ofrecen una ubicación idónea antes de entrar en la zona de mayor densidad circulatoria. En este entorno existen alternativas de estacionamiento público como los aparcamientos de Orense 34, Calle Cuzco, Presidente Carmona o Padre Damián.
Desde Nuevos Ministerios parte de forma directa la línea 8 de Metro, cuya parada en Feria de Madrid deja a los aficionados a escasos metros de la entrada sur del trazado. Durante los tres días de competición, esta línea aumentará su capacidad un 50 %, permitiendo transportar entre 15.000 y 21.000 viajeros por hora y sentido.
El dispositivo especial se completa con incrementos de frecuencia en las líneas 4 y 5 de Metro, refuerzos en la red de Cercanías y la activación de cinco servicios especiales de autobuses lanzadera diseñados para absorber la demanda estival de aficionados.
Para organizar con tiempo la llegada, gestionar la reserva de plaza en estos estacionamientos estratégicos y evitar recorridos innecesarios antes de tomar el transporte público, plataformas de movilidad urbana como EasyPark permiten consultar y gestionar el aparcamiento desde el móvil en los alrededores del eje de la Castellana.
- Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
- Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
- Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
- Mediaset alarga 'Horizonte' con Iker Jiménez este miércoles para hacer frente al buen resultado de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3
- Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE
- Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España
- La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor