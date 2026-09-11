Curiosidades
Toyota lanza un kart familiar que cabe dentro de un monovolumen
La división deportiva de la firma japonesa lanza un kart de iniciación por unos 2.300 euros diseñado para adaptarse a niños y adultos
Toyota GAZOO Racing (TGR) ha presentado oficialmente el GR KART, un vehículo de carreras concebido para democratizar el automovilismo deportivo y facilitar la entrada a la competición a niños, jóvenes y familias.
Con un precio de salida en el mercado japonés de 385.000 yenes (unos 2.300 euros al cambio), este modelo se convierte en la propuesta más económica para disfrutar del sello de altas prestaciones de la marca en un entorno de pista cerrado.
Entra en un monovolumen
A diferencia de los karts artesanales convencionales, el GR KART se ensambla en el taller especializado de Gamagori (Prefectura de Aichi) bajo los mismos estándares de calidad, durabilidad y control que Toyota aplica a sus turismos de calle.
Además, su chasis ha sido dimensionado estratégicamente para que pueda transportarse en el interior de monovolúmenes de la marca, como el Toyota Noah o el Voxy, eliminando la necesidad de utilizar remolques específicos para acudir al circuito.
Para padres e hijos
El gran punto fuerte del GR KART radica en su versatilidad de uso. Gracias a un sistema de pedales deslizantes y un volante basculante ajustable mediante un único movimiento, el puesto de pilotaje se adapta a conductores con estaturas comprendidas entre los 135 cm y los 185 cm. Esta solución permite que adultos y niños puedan compartir la misma unidad sin necesidad de modificar la estructura del chasis.
Este proyecto responde directamente a la visión de Akio Toyoda, presidente de la compañía, cuyo objetivo es transformar el motorsport en una disciplina tan accesible y practicada como el fútbol o el béisbol.
La comercialización del modelo se canaliza -de momento- en Japón a través de 36 pistas de karting y siete concesionarios especializados GR Garage, e incluirá la organización de competiciones de exhibición donde estos vehículos utilizarán carburantes neutros en carbono.
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