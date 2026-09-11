El Dacia Sandero ahora es híbrido, con motor 'made in Spain' y uno de los mejores precios del mercado

El Dacia Sandero estrena una nueva versión híbrida autorrecargable que completa la gama del coche más vendido en España con el motor que está sosteniendo el volumen de ventas de automóviles este 2026.

La nueva mecánica convierte al Sandero en una de las alternativas híbridas más accesibles del mercado español. Frente a los sistemas de combustión convencionales, el Hybrid 155 puede desplazarse utilizando únicamente la batería en determinadas circunstancias, especialmente en ciudad.

Un sistema de 155 CV hecho en España

El sistema, de Horse Powertrain, está formado por un motor de gasolina atmosférico de 1,8 litros y cuatro cilindros, con 109 CV, y dos motores eléctricos. Uno de ellos se encarga principalmente de mover el coche, mientras que el segundo funciona como motor de arranque y generador de alta tensión. En conjunto, el sistema alcanza los 155 CV y está asociado a una transmisión automática multimodo sin embrague.

Dacia Sandero Hybrid 155. / Andrea Gil Modrego

La parte eléctrica la sostiene una batería de 1,4 kWh, que se recarga automáticamente durante la marcha mediante la frenada regenerativa y las fases de deceleración, que además se puede ajustar con el modo B del cambio.

Una de las características más llamativas del sistema es que Dacia asegura que el Sandero puede circular en modo completamente eléctrico durante hasta el 80% del tiempo de conducción urbana, siempre que las condiciones de circulación y el nivel de carga de la batería lo permitan.

El nuevo Dacia Sandero Hybrid 155 homologa un consumo medio de 4,2 l/100 km en ciclo WLTP, una cifra que puede llegar a cumplir tras haber visto los consumos de la prueba por carretera, y unas emisiones de 96 g/km de CO₂. En consecuencia, recibe la etiqueta ECO de la DGT.

Dacia Sandero Hybrid 155. / Andrea Gil Modrego

Es un coche que se conduce sin complicaciones, al igual que no las da para conseguir ese distintivo medioambiental tan necesario en muchas ciudades españolas. Acelera bien, rueda con comodidad, el tacto de la dirección es bueno y poder regular la frenada regenerativa lo hace adaptable a diferentes escenarios de conducción.

Más tecnología sin abandonar su filosofía

El Dacia Sandero Hybrid disfruta de los cambios que el modelo ya incorpora en esta 2026: un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10 pulgadas (según el acabado), con Apple CarPlay y Android Auto, además de diferentes soluciones de conectividad y carga para dispositivos móviles.

Dacia Sandero Hybrid 155. / Andrea Gil Modrego

En seguridad, el Sandero incorpora las principales ayudas a la conducción exigidas por la normativa europea y otros sistemas adicionales. Entre ellos se encuentran la frenada automática de emergencia, el mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico y la alerta de fatiga del conductor.

Los niveles de equipamiento superiores añaden elementos como cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros o detector de ángulo muerto.

Desde 19.890 euros

La nueva mecánica híbrida está disponible en España desde 19.890 euros a partir del acabado Expression. Por encima se encuentra el Sandero Journey Hybrid 155, cuyo precio parte de 20.890 euros y añade elementos como las llantas de aleación de 16 pulgadas, climatización automática, tarjeta manos libres, freno de parking eléctrico, cámara trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y detector de ángulo muerto.

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Dacia Sandero Hybrid 155. / Andrea Gil Modrego

El Sandero Stepway también puede equipar el Hybrid 155 y parte de 21.290 euros en acabado Expression.