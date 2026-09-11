China fija como objetivo que el 70% de las ventas de coches sean eléctricos o híbridos para 2030

El Gobierno chino se ha fijado como meta que el 70% de las ventas de coches nuevos correspondan a vehículos eléctricos o híbridos para el año 2030. La estrategia, detallada en el XV Plan Quinquenal para la industria del automóvil, contempla además la implantación de la conducción autónoma a gran escala y establece que el 40% de los vehículos comerciales nuevos sean eléctricos al final de esta década.

Con este nuevo marco normativo, Pekín prevé colocar a varios de sus fabricantes automovilísticos entre los diez más grandes del mundo, otorgándoles una mayor influencia a la hora de fijar los estándares globales del sector.

Superando con creces las previsiones anteriores

Los planes quinquenales marcan la estrategia a largo plazo para los sectores que el Ejecutivo considera clave en su desarrollo económico. En el documento aprobado en 2021, las autoridades preveían que los vehículos eléctricos e híbridos representaran el 20% de las ventas para 2025. Sin embargo, el mercado superó holgadamente dicha previsión al alcanzar una cuota del 54% el año pasado.

China se consolida así como el mayor productor mundial de vehículos eléctricos y se sitúa en la vanguardia de la tecnología de conducción autónoma junto a Estados Unidos.

Freno en las ventas

Pese a su posición de liderazgo, el mercado nacional chino enfrenta importantes tensiones internas. Las ventas de automóviles han registrado un descenso del 21% en los primeros ocho meses del año, al tiempo que una prolongada guerra de precios ha erosionado los márgenes de beneficio de las marcas y ha suscitado preocupaciones en materia de seguridad y calidad.

Para atajar el exceso de capacidad, el Gobierno pretende profundizar en la reforma de los fabricantes de automóviles, impulsando la consolidación de empresas y facilitando la salida del mercado de las firmas ineficientes. Asimismo, los responsables políticos han introducido más de media docena de nuevas normas y regulaciones sobre tecnología de asistencia al conductor, baterías y componentes específicos como las manillas de las puertas para garantizar los estándares de seguridad.

El desarrollo tecnológico de las baterías y la sostenibilidad de su cadena de suministro figuran como ejes estratégicos del plan. El texto contempla la introducción de normas para nuevas composiciones químicas de las celdas, con especial atención a las baterías de estado sólido, así como la optimización de los procesos de recuperación de metales clave como el litio, el cobalto y el níquel.