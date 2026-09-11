El BMW iX5 de hidrógeno se acerca a la producción en serie

BMW da un nuevo paso hacia su primer coche de producción alimentado por hidrógeno. Los prototipos actuales del BMW iX5 Hydrogen han comenzado una nueva fase de pruebas en condiciones reales, mientras la compañía avanza al mismo tiempo en la industrialización de su sistema de pila de combustible. Los objeticos para el lanzamiento de este modelos son: autonomía de hasta 750 kilómetros, un repostaje en menos de cinco minutos y una aceleración de 0 a 100 km/h prevista en menos de cinco segundos.

Repostaje BMW iX5 Hydrogen / BMW

El sistema combina una pila de combustible de tercera generación, un motor eléctrico, una batería de alta tensión, los depósitos de hidrógeno denominados BMW Hydrogen Flat Storage y el Energy Master, que actúa como unidad central de control del sistema. La pila genera electricidad mediante la reacción electroquímica del hidrógeno almacenado a bordo con el oxígeno del aire, y esa energía sirve para alimentar la propulsión eléctrica. BMW ha desarrollado esta tercera generación de la tecnología conjuntamente con Toyota Motor Corporation.

BMW calcula una autonomía de hasta 750 kilómetros y fija el tiempo de repostaje en menos de cinco minutos, manteniendo una conducción completamente eléctrica y sin emisiones locales durante la marcha. Las prestaciones también forman parte de esta fase de desarrollo. La marca trabaja con el objetivo de que el iX5 Hydrogen acelere de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos, aunque por ahora no ha facilitado una cifra definitiva de potencia del sistema.

Sistema de carga del BMW iX5 Hydrogen / BMW

BMW sitúa esta tecnología como una alternativa adicional dentro de su estrategia de propulsión. De hecho, el futuro X5 está previsto con una oferta especialmente amplia: podrá contar con versiones eléctricas de batería, híbridas enchufables, de gasolina, diésel y también con pila de combustible de hidrógeno. El iX5 Hydrogen será el primer modelo de producción del Grupo BMW que utilice esta última solución.

De los prototipos de Múnich a la producción en Steyr

El desarrollo del coche corre en paralelo al de su sistema de pila de combustible. En el Centro de Competencia de Hidrógeno de Múnich ha comenzado una nueva fase de montaje de prototipos de la tercera generación, que servirá para terminar de validar los métodos de prueba y preparar los procesos necesarios para fabricarlo en serie.

BMW iX5 Hydrogen / BMW

La siguiente parada será Steyr, en Austria, donde BMW prevé producir en el futuro los sistemas de pila de combustible. La fábrica ya ha recibido los primeros bancos de pruebas y equipos de fabricación, mientras la compañía forma progresivamente a los empleados que participarán en el proyecto. Parte de la experiencia obtenida durante el montaje de prototipos en Múnich se trasladará precisamente a esta planta para preparar el posterior aumento de producción. Otros componentes del sistema se fabrican en las instalaciones de BMW en Landshut.

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El proyecto entra así en una etapa en la que el trabajo sobre el vehículo y la preparación industrial avanzan de forma paralela. BMW no ha comunicado todavía el precio del iX5 Hydrogen ni una fecha concreta para su lanzamiento comercial, por lo que tocará esperar al final de las pruebas para ver si surgen nuevas noticas.