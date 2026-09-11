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Averías ocultas tras las vacaciones en la playa: la arena y el salitre pueden costar hasta 10.000 euros
Tras el regreso a la rutina, revisar el estado de los filtros, las escobillas, la superficie del chasis y los neumáticos resulta clave para evitar graves daños mecánicos acumulados en verano
Con el fin del periodo estival y el regreso a la rutina tras los desplazamientos a la costa, muchos automóviles comienzan a manifestar los efectos de haber pasado semanas cerca del mar.
La combinación de arena y salitre en suspensión sufrida durante las vacaciones representa un enemigo silencioso para la mecánica que, si no se elimina o corrige a tiempo, puede desembocar en averías graves con costes de hasta 10.000 euros.
El filtro de aire
Durante la estancia en zonas playeras, las pequeñas partículas en suspensión en el aire marino se introducen con facilidad en el sistema de admisión del automóvil. Si el filtro de aire del motor ha quedado obstruido tras los trayectos veraniegos, el rendimiento del coche cae drásticamente y la entrada de impurezas puede comprometer la durabilidad del propulsor.
Sustituir este elemento supone un coste muy reducido frente a los 10.000 euros que puede alcanzar la reparación de un fallo interno en el motor.
Habitáculo y escobillas
El filtro del habitáculo es el encargado de frenar el polvo, el polen y la arena que intentan acceder al interior del vehículo. Su reemplazo oscila entre los 25 y los 60 euros. Dejar instalado un filtro colapsado obliga al sistema de climatización a trabajar forzado durante los trayectos diarios, lo que reduce su vida útil y eleva el consumo.
En cuanto a las escobillas de los limpiaparabrisas, la sal y la arena depositadas sobre las gomas aceleran su cristalización tras semanas de exposición al sol. Esto provoca que pierdan eficacia en el barrido e incluso puedan rayar el cristal del parabrisas. Renovarlas cuesta entre 15 y 70 euros, según el modelo (pero suelen ser muy baratas por lo general).
Corrosión en el chasis
El sodio del ambiente marino actúa como un agente altamente corrosivo sobre piezas de acero, hierro y aluminio, afectando a tuercas, tornillos y zonas inferiores de la estructura. Ahora que los viajes han terminado, resulta imprescindible realizar un lavado exhaustivo del vehículo -especialmente en los bajos- para eliminar de forma definitiva los restos de sal y arena acumulados.
Por otro lado, tras haber soportado altas temperaturas e intensos desplazamientos de vuelta con equipaje, conviene revisar el estado y la presión de los neumáticos. Rodar con presiones inadecuadas o con cubiertas desgastadas compromete la adherencia en el uso cotidiano. Reemplazar un neumático dañado supone un desembolso medio de entre 80 y 300 euros por unidad.
Para poner a punto el coche tras las vacaciones y detectar a tiempo cualquier desgaste prematuro provocado por el clima marino, talleres como Euromaster disponen de revisiones preventivas post-estivales para garantizar una circulación segura durante el resto del año.
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