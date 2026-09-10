Renault presenta el Niagara, el primer coche de su estrategia fuera de Europa que no te vas a poder comprar

El mercado de las pick-ups en España es reducido y está dominado por unos pocos modelos, pero en otras regiones como Latinoamérica este tipo de vehículos es muy apreciado.

Renault quiere ganar presencia entre los conductores latinoamericanos y presencia en estos mercados y para ello ha presentado el primero de 14 modelos que están por llegar. Como no podía ser de otra manera, el nuevo Renault Niagara es una pick-up de envergadura considerable que aúna practicidad, tecnología y ese carácter off-road con un gran confort interior.

Renault Niagara. / Renault

Esta ofensiva corresponde al plan estratégico futuREady de Renault y el foco no está puesto en Europa. La marca francesa quiere conquistar mercados como Corea del Sur, India y Latinoamérica y empieza a hacerlo con el Niagara, que estará fabricado en Argentina.

Estos mercados representan una gran oportunidad de volumen para Renault (un 2,8% de las ventas ya son fuera de Europa, unos 300.000 vehículos en la primera mitad de 2026) que quiere tener una presencia global pero adaptada a cada región. De cara al próximo 2030, la idea es vender dos millones de coches, tener una gama 100% electrificada en Europa y un 50% en el resto del mundo

Una pick-up con alma de SUV

Con 4,94 metros de longitud en la versión 4x4 y 4,91 metros en la 4x2, el Niagara apuesta por una imagen contundente. El frontal incorpora una parrilla vertical, capó elevado, pasos de rueda musculosos y protecciones específicas para afrontar recorridos fuera del asfalto. Puede equipar llantas de 17 o 18 pulgadas y faros Full LED.

Renault Niagara. / Renault

Pero es en el interior donde Renault quiere marcar distancias con las pick-up tradicionales. El habitáculo está planteado con los estándares de confort de un SUV del segmento C y cuenta con una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas.

La habitabilidad también es uno de sus argumentos. Las plazas traseras ofrecen 200 milímetros de espacio para las rodillas y una banqueta inclinada 25 grados para mejorar el confort durante los viajes largos. Además, existe un compartimento de 36 litros detrás de los asientos traseros para transportar objetos protegidos dentro del habitáculo.

Una pick-up conectada

El Niagara incorpora OpenR Link con Google integrado, una tecnología poco habitual en este segmento. Permite acceder a Google Maps, Google Assistant y aplicaciones de Google Play, además de utilizar Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica o mediante cable. A esta dotación se suma Google Gemini, el asistente conversacional basado en inteligencia artificial de Google.

Renault Niagara. / Renault

El equipamiento de seguridad también es amplio, con control de crucero adaptativo con Stop & Go, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detección de fatiga, frenada automática de emergencia y vigilancia del ángulo muerto.

Para las maniobras dispone de sensores delanteros y traseros y cámara trasera, mientras que la cámara de 360 grados permite controlar todo el entorno del vehículo (algo muy práctico fuera del asfalto). También puede incorporar aparcamiento manos libres, alerta de tráfico cruzado trasero y frenada automática de emergencia en marcha atrás.

Motor 1.3 turbo y tracción 4x4

El Niagara utiliza un 1.3 turbo de gasolina con inyección directa. La versión 4x2 desarrolla 156 CV, mientras que el 4x4 alcanza 160 CV, en ambos casos con 270 Nm de par máximo.

Renault Niagara. / Renault

El motor puede combinarse con un cambio manual de seis velocidades o con una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis relaciones. Dependiendo del mercado, también podrá funcionar con tecnología Flex Fuel con GLP.

Las versiones 4x4 incorporan distintos modos de conducción, entre ellos Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud-Sand y Off-Road. El sistema adapta automáticamente el reparto del par entre los dos ejes en función de la adherencia.

Más de 900 litros de caja

Pese a su enfoque SUV, el Niagara mantiene las capacidades prácticas de una pick-up. Su caja ofrece 938 litros de capacidad y admite hasta 654 kg de carga útil. También cuenta con cubierta enrollable, portón trasero eléctrico, ocho anillas de amarre y una toma de 12 voltios.

La capacidad máxima de remolque alcanza los 710 kg. Fuera del asfalto, la versión 4x4 ofrece 233 mm de altura libre al suelo y un ángulo de ataque de 22,1 grados.

Renault Niagara. / Renault

El nuevo Renault Niagara ha sido diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en América Latina. El diseño se ha realizado en Brasil y la ingeniería se ha repartido entre los centros de Renault de Brasil y Argentina.

Noticias relacionadas

Su producción se llevará a cabo en la planta de Santa Isabel, en Córdoba (Argentina). Antes de llegar a producción, el modelo completó cerca de 800.000 kilómetros de pruebas y más de 50.000 horas de ensayos en Argentina, Brasil, Colombia y centros europeos de Renault.