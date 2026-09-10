Seguridad vial
La nueva norma de la DGT para los atascos que entra en vigor el 1 de octubre: así funciona el carril de emergencia
El comportamiento de abrir el carril central en situaciones de vehículos prioritarios, será oficial gracias al Real Decreto 518/2026
Sofía Aladro
Cuando se produce una retención en la carretera y un vehículo de emergencia aparece, el instinto de los conductores es abrir un pasillo central facilitando el paso de vehículos prioritarios como ambulancias, camiones de bomberos, etc. Por este motivo, la DGT ha decidido hacer este comportamiento obligatorio a partir de octubre.
Otra de las novedades que se incorporarán serán las alertas previas a la llegada de dichos vehículos para que los usuarios puedan preparar el carril de emergencia con antelación en una situación donde cada minuto cuenta.
Comportamiento obligatorio
El comportamiento habitual de abrir el carril central en situaciones de vehículos prioritarios, será oficial gracias al Real Decreto 518/2026 del 24 de junio. El objetivo es arbitrar un comportamiento para facilitar el paso de los vehículos de emergencias, agilizar el acceso y la evacuación de víctimas, y restablecer la circulación lo antes posible.
Notificaciones de emergencias
También está prevista la implantación de otra novedad a finales de 2026. La DGT alertará sobre las emergencias a los conductores para que así puedan preparar con antelación el paso de los vehículos prioritarios, antes de que lleguen las señales acústicas y luminosas de los propios vehículos.
Esto será posible gracias a que las ambulancias, coches de bomberos, de policía, etc, circulan geolocalizados. La plataforma DGT 3.0 recibirá la información y hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca de un punto conflictivo de la vía.
Ante una situación de emergencia hay que mantener la calma, si no sabe hacia donde moverse, no hacer movimientos bruscos que puedan sorprender. Reducir la frenada gradualmente y no de manera brusca, manteniendo siempre la distancia de seguridad. A la hora de abrir el carril central muévase hacia el lado de la vía donde se encuentre, y nunca se cruce por delante. Es importante también que siga las instrucciones de los agentes o del personal de emergencia.
- El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
- Última hora de la alerta por lluvias y la cancelación de clases, en directo | Previsión del Meteocat, ES-Alert y comarcas afectadas por el Inuncat
- Qué hay que hacer para sintonizar La Séptima en la televisión desde el próximo 5 de noviembre
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
- El Rey examina con Robles y la cúpula militar la situación en Ceuta en plena polémica por la gestión del Gobierno
- Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más
- Audiencias TV ayer | 'Pasapalabra' arrasa con un 17,8% y 'Rueda la letra' se estrena como tercera opción, por debajo de Sonsoles y La 1