Kia amplía su gama GT con los EV3, EV4 y EV5 eléctricos

Kia amplía su familia de eléctricos GT con tres modelos que cubren buena parte de su gama: EV3 GT, EV4 GT y EV5 GT. Los tres recurren a dos motores y tracción total, comparten una batería de 81,4 kWh y añaden un chasis y una electrónica específicos. El EV4 GT es el que llega más lejos, con hasta 537 km WLTP en carrocería Fastback, mientras que el EV5 GT es el más potente, con 306 CV. La nueva gama se suma a los EV6 GT y EV9 GT y extiende las versiones más prestacionales de Kia a tamaños y formatos distintos.

Kia EV4 GT / Kia

Todos tienen un planteamiento común, pero las cifras cambian según el modelo. El EV3 GT y el EV4 GT entregan 292 CV (215 kW) y 468 Nm, con 145 kW en el eje delantero y 70 kW en el trasero. El EV5 GT sube a 306 CV (225 kW) y 480 Nm, repartidos entre 155 kW delante y 70 kW detrás. No son simplemente versiones con más potencia: Kia también introduce suspensión controlada electrónicamente, vectorización de par, una dirección ajustada para estas variantes y tres modos de conducción, Normal, Sport y GT.

En prestaciones, el EV4 GT firma el mejor 0 a 100 km/h de los tres, con 5,6 segundos. El EV3 GT necesita 5,7 segundos y el EV5 GT, 6,2. Las velocidades máximas son de 170 km/h en EV3 y EV4, y de 180 km/h en el EV5. Sobre el papel, la diferencia entre ellos no está tanto en la aceleración como en el tipo de coche y el uso al que apunta cada carrocería.

Tres personalidades GT

El EV3 GT es el más compacto del grupo. Mide 4,31 metros de largo y ofrece 413 litros de maletero. Con sus 501 km de autonomía WLTP mantiene una cifra de alcance elevada para una versión de enfoque más deportivo, y tarda 31 minutos en pasar del 10 al 80% de carga rápida en corriente continua. Sus neumáticos son 245/40 R20.

Kia EV3 GT / Kia

El EV4 GT se ofrece con dos carrocerías. El Hatchback mide 4,45 metros, tiene 377 litros de maletero y homologa hasta 505 km WLTP. El Fastback se estira hasta 4,73 metros, eleva el maletero a 451 litros y también mejora la autonomía, con hasta 537 km WLTP. Ambos comparten los 292 CV, los 5,6 segundos en el 0 a 100 km/h y los 31 minutos anunciados para una recarga rápida del 10 al 80%.

El EV5 GT ocupa el otro extremo por tamaño y planteamiento. Con 4,61 metros de longitud y 566 litros de maletero, es el más orientado al espacio y a un uso familiar. También es el que más potencia ofrece, aunque su mayor tamaño deja el 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. Su autonomía WLTP llega hasta 476 km y la carga rápida del 10 al 80% tarda 30 minutos.

Más que potencia

Las versiones GT no sólo ofrecen más potencia. También mejoran la forma en que el coche responde a las órdenes del conductor. La suspensión electrónica Preview utiliza una cámara para leer la carretera por delante y ajustar la amortiguación en milisegundos. Kia también aumenta la rigidez de los muelles, trabaja con barras estabilizadoras para reducir el balanceo y calibra los frenos para estas versiones. El control de estabilidad dispone de tres configuraciones y el sistema de vectorización modifica el par que llega a cada rueda para ayudar a gestionar el coche en curva.

Los nuevos Kia EV3, EV4 y EV5 en su versión GT / Kia

A eso se suma una parte digital que intenta reproducir sensaciones propias de un coche con caja de cambios. El Virtual Gear Shift simula cambios de marcha y el Active Sound Design genera una respuesta sonora ligada a velocidad, aceleración y par. El modo GT modifica parámetros como la respuesta de los motores, la dirección y la suspensión, mientras que el Launch Control busca una salida más consistente desde parado. También se incluye un Performance Timer para medir prestaciones.

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Por dentro, los tres ofrecen asientos deportivos semi-baquet, detalles en verde neón, volante específico, pedales deportivos y un ambiente propio de las versiones GT. Kia también incorpora un sistema de sonido Harman Kardon y gráficos específicos en la instrumentación. El Kia EV5 GT añade el Pet Mode, que mantiene el habitáculo a una temperatura adecuada durante un periodo breve, bloquea las puertas, desactiva los mandos y las alarmas interiores y muestra un mensaje en la pantalla.