Jensen vuelve a rodar medio siglo después con un V8 de 960 CV

En plena transformación de la industria del automóvil, con los fabricantes apostando por la electrificación, la digitalización y los sistemas de asistencia a la conducción, una marca británica desaparecida hace medio siglo vuelve con una receta de otra época.

Jensen International acaba de presentar el Interceptor GTX, un deportivo de circuito con un V8 de 6,8 litros, 960 CV y tracción trasera.

Jensen Interceptor GTX / Jensen

Y aunque su diseño recuerda inevitablemente al Jensen Interceptor de los años 60, no estamos ante un restomod. La compañía asegura que se trata de un automóvil completamente nuevo, desarrollado desde cero, que utiliza el modelo original como inspiración. De hecho, el GTX es el primer paso de un programa que pretende recuperar el nombre Jensen en el mercado de los automóviles de altas prestaciones.

La compañía ha trabajado con el estudio independiente Avant Design para desarrollar un lenguaje de diseño propio que pretende responder a una pregunta concreta: cómo habría evolucionado el Interceptor si Jensen hubiera seguido fabricando automóviles hasta nuestros días.

Jensen Interceptor GTX / Jensen

El resultado mantiene algunos guiños al modelo de 1966, pero los combina con una carrocería mucho más agresiva y una aerodinámica completamente funcional.

960 CV y un V8

El corazón del nuevo Interceptor GTX es un V8 de 6,8 litros sobrealimentado mediante un compresor Roots de 2,65 litros. El prototipo desarrolla 960 CV, aunque el motor ha sido preparado para alcanzar hasta 1.200 CV y unos 1.490 Nm, dependiendo de la configuración.

El propulsor ha sido desarrollado junto al especialista estadounidense Late Model Engines y utiliza una arquitectura relacionada con los V8 de General Motors. Sin embargo, Jensen asegura que menos del 20% de sus componentes proceden de GM.

La transmisión también huye de las soluciones más habituales en los deportivos modernos. El GTX utiliza un cambio secuencial de seis velocidades de Samsonas Motorsport, con engranajes rectos, que puede manejarse mediante una palanca situada en el túnel central o mediante levas.

Jensen Interceptor GTX / Jensen

La potencia llega exclusivamente a las ruedas traseras y el conjunto incorpora un diferencial Wavetrac, control de tracción regulable, launch control y ABS de competición.

Un deportivo pensado para sentir la mecánica

Jensen no quiere que la electrónica sea la protagonista. La marca explica que los sistemas electrónicos están pensados para ayudar al conductor, no para sustituirlo, y que ha evitado deliberadamente incorporar tecnología que no aporte a la experiencia de conducción.

El chasis está construido íntegramente en aluminio y utiliza dobles triángulos de suspensión delante y detrás, junto con amortiguadores Nitron regulables. La dirección es hidráulica, otro elemento poco habitual en los deportivos de última generación.

Jensen Interceptor GTX / Jensen

La carrocería también responde a una filosofía artesanal. Está fabricada a mano en aluminio por Coventry Metalcraft y se combina con elementos aerodinámicos de fibra de carbono. El paquete aerodinámico incluye splitter delantero, fondo plano, difusor trasero y un alerón de dos planos capaz de generar más de 350 kilos de carga aerodinámica.

¿Qué pasó y qué pasará con Jensen?

Jensen Motors nació en Reino Unido en los años 20 como fabricante de carrocerías y posteriormente desarrolló sus propios automóviles. El Jensen Interceptor de 1966 fue su modelo más conocido.

Diseñado por la italiana Carrozzeria Touring y equipado con grandes motores V8 de Chrysler, se convirtió en un peculiar gran turismo británico que combinaba lujo, prestaciones y capacidad para realizar largos viajes.

Segunda generación del Jensen Interceptor de 1971. / Mr.choppers/Wikicommons

La marca también fue responsable del Jensen FF, un modelo especialmente avanzado para su época que incorporaba tracción integral permanente y ABS.

Pero Jensen Motors terminó entrando en suspensión de pagos en 1975 y la producción cesó en 1976. Ahora, 50 años después del final de la fabricación, Jensen International quiere recuperar aquel legado con una nueva generación de modelos.

Jensen Interceptor GTX / Jensen

El Interceptor GTX no llegará inicialmente como un modelo de producción convencional. Su función es servir como prototipo de desarrollo y demostrador de las capacidades de Jensen International. La compañía ya ha adelantado los siguientes pasos. Tras el GTX está previsto un Interceptor GTR homologado para carretera y posteriormente llegará un GT de lujo más próximo al concepto original del Interceptor.

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Además, Jensen asegura que aproximadamente el 80% de la forma exterior del GTX pasará a los futuros modelos de carretera.