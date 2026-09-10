Honda abre la puerta de la “Moto Grande” con una de las gamas A2 más amplias

Cumplir 18 años y obtener el carnet A2 supone abrir una puerta importante para cualquier aficionado a las dos ruedas: la de acceder a la “Moto Grande”. No necesariamente porque todas las motos disponibles para esta licencia sean especialmente voluminosas o potentes, sino porque permite dar el salto a cilindradas, prestaciones y planteamientos mucho más cercanos a los modelos de referencia de cada fabricante. Honda juega aquí una baza importante con una oferta especialmente extensa que abarca desde las adventure hasta las deportivas, pasando por naked, custom, escúteres e incluso una propuesta eléctrica.

El carnet A2 permite conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kW, equivalentes a unos 47,6 CV, los populares 48 CV. Dentro del la oferta del mercado encontramos dos caminos. Por un lado están los modelos cuya potencia de origen ya se encuentra dentro de este límite y, por otro, motos con prestaciones superiores que disponen de una versión limitada a 35 kW. Esta segunda fórmula tiene un atractivo añadido: una vez obtenido el carnet A, el usuario puede acceder a todo el potencial de la moto sin necesidad de cambiar de montura, siempre que el modelo cumpla los requisitos legales para su limitación.

HONDA NX500 / Honda

Adventure para todos los gustos

En el caso de Honda, la familia Adventure es probablemente la mejor muestra de esta amplitud. La XL750 Transalp representa uno de los escalones más interesantes para quien busca una auténtica maxitrail. Su bicilíndrico entrega 92 CV en configuración libre, pero Honda ofrece una variante de 35 kW para el A2. Una moto polivalente, cómoda y capaz de desenvolverse tanto en carretera como fuera del asfalto, con cinco modos de conducción y un peso de 208 kilos muy bien repartido, como pudimos comprobar durante nuestra prueba.

Junto a ella encontramos la X-ADV, una de las propuestas más personales de Honda al combinar elementos de moto adventure con la facilidad de uso de un escúter, y la NC750X, concebida desde un punto de vista eminentemente práctico. Ambas pueden acercar las motos de mayor cilindrada a usuarios con menos experiencia gracias, además, a la disponibilidad del cambio de doble embrague DCT según versión.

Un escalón por debajo aparece la NX500, una trail equilibrada tanto por dimensiones como por prestaciones y especialmente apropiada para iniciarse en los viajes; disponible con el novedoso e-Clutch de Honda que permite arrancar y cambiar de marcha sin apretar la maneta del embrague. La CRF300 completa esta parte de la gama desde una perspectiva mucho más ligera y orientada a quienes quieren abandonar el asfalto con mayor frecuencia.

Honda GB350S / Honda

De la Hornet a la Rebel

La familia Street amplía todavía más las posibilidades. La Hornet 750 permite acceder a una naked de prestaciones importantes mediante su correspondiente configuración A2, mientras que la Hornet 500 resulta una alternativa más lógica para quien busca una primera moto grande fácil, ligera y aprovechable en el día a día.

La CB650R aporta una personalidad diferente gracias a su motor de cuatro cilindros y una estética Neo Sports Café que se ha convertido en una de las señas de identidad de Honda. También dispone de versión adaptada al A2. A su lado, la CL500 apuesta por una imagen scrambler y una posición relajada, mientras que la GB350S pone sobre la mesa sencillez, estética clásica y una potencia que permite conducirla directamente con esta licencia.

Otra puerta de entrada especialmente accesible es la CMX500 Rebel. Su asiento bajo, centro de gravedad contenido y entrega de potencia progresiva facilitan mucho las maniobras a baja velocidad, una cuestión especialmente interesante para usuarios que llegan por primera vez a una motocicleta de este tamaño.

Honda CB500 Hornet / Honda

Deportivas sin renunciar al A2

Honda tampoco obliga a dejar las deportivas para más adelante. La CBR500R ofrece estética de auténtica sport con unas prestaciones directamente compatibles con el A2 y un comportamiento suficientemente amable para adquirir experiencia. Más arriba aparece la CBR650R, una cuatro cilindros con una personalidad claramente más deportiva que también puede adquirirse limitada a 35 kW.

Precisamente algunos de estos modelos muestran cómo la electrónica puede hacer más sencilla la llegada a una moto de mayor cilindrada. El Honda E-Clutch permite arrancar, detenerse y cambiar de marcha sin necesidad de utilizar manualmente la maneta de embrague, aunque el usuario conserva el pedal del cambio y puede intervenir sobre el embrague cuando quiera. Honda lo está extendiendo a diferentes modelos de su catálogo, entre ellos la CB650R y CBR650R, además de otras incorporaciones según año y versión como la Hornet 750 o la Transalp. No convierte la moto en automática: sencillamente elimina una parte del trabajo mecánico y permite concentrarse más en la conducción.

Honda WN7 / Honda

También en escúter

La oferta compatible con el A2 continúa entre los escúteres. El Forza 750 se sitúa prácticamente en terreno de moto por prestaciones, comportamiento y equipamiento, con el valor añadido de su transmisión DCT. Más urbanos y sencillos de utilizar son el Forza 350 y el SH350i, mientras que el ADV350 añade una estética crossover, suspensiones de mayor recorrido y una posición preparada para afrontar algo más que los desplazamientos diarios.

El denominador común es precisamente la facilidad. Cambio automático en los escúteres, DCT en determinados modelos y sistemas como E-Clutch reducen tareas y pueden conseguir que el salto desde una 125 o desde una moto de menor cilindrada resulte menos intimidante.

La electrificación también entra en esta ecuación con la Honda WN7, la nueva motocicleta eléctrica de la firma japonesa que dispone de una configuración compatible con el carnet A2. Su presencia amplía todavía más un catálogo en el que resulta difícil no encontrar una opción adaptada a cada tipo de usuario.

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Honda consigue así que el A2 no sea únicamente un carnet de transición. Adventure, naked, custom, deportivas, escúteres y eléctricas permiten escoger la moto en función del uso y no solamente de la licencia. Quizá el siguiente paso para facilitar todavía más la elección sería simplificar la identificación de las versiones A2 dentro de un catálogo tan extenso, especialmente ahora que limitaciones, E-Clutch, DCT y diferentes configuraciones pueden hacer necesaria alguna explicación adicional en el concesionario.