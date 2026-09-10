Helderburg crea un Defender 110 que es una auténtica obra de arte

Los unidades clásicas del Land Rover Defender admiten casi cualquier interpretación y modificación, pero Helderburg ha elegido un camino bastante particular para su último encargo. Se llama Vermeer, está basado en un Defender 110 original y toma como referencia el trabajo con la luz del pintor neerlandés Johannes Vermeer. El resultado es una pieza única realizada para un coleccionista de arte cuyo precio asciende a 403.740 dólares.

Land Rover Defender Vermeer por Helderburg / Helderburg

La relación con el pintor de este coche no se limita solo al nombre. Uno de los elementos centrales del proyecto es una pintura perlada desarrollada por Helderburg para modificar su apariencia según la iluminación. Bajo el sol directo se percibe blanca, mientras que bajo los árboles puede recoger tonos azules y verdes. Al caer la tarde, según explica el preparador, adquiere una tonalidad más cálida. El cliente había partido de la idea de combinar blanco y rojo, pero terminó dando libertad a Paul Potratz, fundador de Helderburg, para desarrollar el coche.

Dentro, el rojo aparece en un tono oscuro combinado con cuero negro. A ello se suman diferentes piezas metálicas grabadas a mano, entre ellas la tapa central del volante. Más que acumular elementos decorativos, Helderburg ha buscado pequeños detalles que no resulten demasiado intrusivos. El coche incorpora también un sistema de sonido específico de Helderburg.

Mantiene el bastidor y el motor originales

Aunque la imagen lo más llamativo de este modelo, la transformación va bastante más allá del apartado estético. Helderburg ha conservado tanto el bastidor original como el motor turbodiésel 300Tdi con numeración coincidente, una decisión importante dentro de un proyecto que pretende mantener parte de la identidad del vehículo de partida.

Land Rover Defender Vermeer por Helderburg / Helderburg

La compañía ha revisado y optimizado el motor por completo para ganar par, facilitar el uso diario y desenvolverse mejor a velocidad de carretera, aunque no proporciona cifras de potencia o par con las que cuantificar esas mejoras.

También se ha trabajado sobre el chasis. Vermeer incorpora una geometría de suspensión específica y un equipo de frenos desarrollado por la propia Helderburg bajo la denominación Aegis. Utiliza pinzas de seis pistones delante y cuatro detrás, combinadas con discos perforados y ranurados.

La preparación incluye además cristales específicos y un tratamiento de aislamiento acústico. Helderburg señala que el conjunto se ha desarrollado pensando en poder mantener velocidades de entre 113 y más de 129 km/h, incluso en condiciones de temperaturas extremas.

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Land Rover Defender Vermeer por Helderburg / Helderburg

El Defender utilizado como base conserva igualmente determinados elementos originales poco habituales, entre ellos los elevalunas eléctricos instalados de fábrica. Helderburg destaca también la particularidad de su número de bastidor, aunque no aporta más datos que permitan concretar su rareza.