El Geely E2 llega con cinco estrellas EuroNCAP y un precio de derribo por debajo de los 14.000 euros

El mercado de los coches eléctricos pequeños suma un nuevo protagonista. El Geely E2 llega a España con una propuesta que busca diferenciarse en un segmento cada vez más competitivo.

El E2 es el tercer modelo que Geely Auto comercializa en España, después del Starray EM-i y el Geely E5. Se basa en la arquitectura eléctrica GEA de la compañía y ha recibido una puesta a punto específica para Europa, con ajustes de dirección, suspensión y controles electrónicos adaptados a las condiciones de conducción del continente.

Un coche pequeño por fuera y amplio por dentro

Una de las principales características del Geely E2 es el aprovechamiento del espacio. Con 4,135 metros de longitud y 2,645 de distancia entre ejes, la marca asegura haber conseguido un aprovechamiento del habitáculo del 85%.

El coche dispone de cinco plazas y una banqueta trasera de 1,442 mm de anchura. El maletero ofrece 375 litros, una capacidad que puede aumentar hasta 1.320 litros al abatir los asientos posteriores. A esto se suma un maletero delantero de 70 litros, además de otros 28 litros de espacio bajo los asientos traseros.

Geely E2 / Geely Auto

La filosofía de aprovechamiento se completa con diferentes huecos de almacenamiento repartidos por el habitáculo, entre ellos un cajón de 10 litros situado frente al acompañante.

Dos baterías y hasta 345 kilómetros de autonomía

La gama española se estructura en tres versiones: PRO, PRO+ y MAX+, aunque existen únicamente dos combinaciones mecánicas.

El E2 PRO equipa una batería de 35 kWh y un motor eléctrico de 60 kW (80 CV). Con esta configuración homologa hasta 252 kilómetros de autonomía combinada WLTP y 368 kilómetros en ciclo urbano.

Geely E2 / Geely Auto

Por encima se sitúan los PRO+ y MAX+, que utilizan una batería de 47 kWh y un motor de 85 kW (115 CV). En este caso, la autonomía alcanza los 345 kilómetros WLTP combinados y hasta 497 kilómetros en ciclo urbano.

Todas las versiones utilizan baterías de tecnología LFP con refrigeración líquida. La carga en corriente alterna alcanza 6,6 kW, mientras que la potencia máxima en corriente continua es de 60 kW en el PRO y de 80 kW en las versiones de mayor capacidad. Según Geely, recuperar del 30 al 80% de la batería requiere unos 25 minutos en condiciones óptimas.

El E2 incorpora además V2L de serie, por lo que puede utilizar parte de la energía almacenada en su batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Tracción trasera y suspensión multibrazo

Más allá de las cifras de autonomía, el apartado mecánico es uno de los aspectos que más diferencia al Geely E2 de otros eléctricos urbanos. El modelo utiliza tracción trasera y una suspensión posterior independiente multibrazo.

La distribución de pesos se aproxima al 50:50 entre ambos ejes y el radio de giro es de 4,95 metros, una cifra que favorece las maniobras en ciudad. El conductor puede elegir entre cuatro modos de conducción: Eco, Confort, Sport y, sorprendentemente, Nieve.

Geely E2 / Geely Auto

Geely también ha trabajado específicamente en el chasis para el mercado europeo con el objetivo de adaptar el comportamiento del coche a situaciones como rotondas, carreteras secundarias, calles estrechas o superficies de baja adherencia.

Cinco estrellas Euro NCAP y siete airbags

La seguridad es otro de los argumentos principales del E2. El modelo ha conseguido cinco estrellas Euro NCAP bajo los protocolos de evaluación de 2026, los más exigentes aplicados hasta ahora por el organismo europeo.

Toda la gama incorpora siete airbags y un amplio conjunto de sistemas de asistencia a la conducción. Entre ellos se encuentran la frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y asistente inteligente de velocidad.

El sistema combina cinco radares de ondas milimétricas y cinco cámaras para ofrecer hasta 23 funciones de seguridad activa. El acabado MAX+ añade una cámara panorámica de 540 grados.

Geely E2 / Geely Auto

En el interior, el protagonismo corresponde al sistema multimedia Flyme Auto, que utiliza una pantalla central de 14,6 pulgadas junto a un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas.

El sistema ofrece Apple CarPlay y Android Auto, conectividad 4G, Bluetooth, control por voz y actualizaciones remotas OTA. A través de la aplicación Geely App, el propietario puede consultar el estado de carga, autonomía y consumo, además de controlar a distancia funciones como la climatización, la apertura del vehículo o la programación de la recarga.

Desde 13.990 euros en España

El Geely E2 llega al mercado español con una campaña especial de lanzamiento. El E2 PRO parte de 13.990 euros, mientras que el PRO+ se sitúa en 16.485 euros y el MAX+ en 18.485 euros, según las condiciones de la promoción.

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Geely E2 / Geely Auto

La marca también ofrece una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros tanto para el vehículo como para la batería de tracción. La cobertura se completa con tres años de asistencia en carretera y dos años de conectividad 4G gratuita.