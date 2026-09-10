El C5 Aircross edición especial Émeraude apuesta por el confort y una imagen propia

Citroën amplía la gama del C5 Aircross con Émeraude, una edición especial que llega un año después del estreno de la nueva generación. Parte del acabado Plus y pone el foco en dos frentes muy concretos: una imagen propia, encabezada por el nuevo color Emerald Blue, y un equipamiento de confort más completo.

Citroën C5 Aircross Émeraude / Thomas Antoine

El nuevo color sirve como elemento identificativo de este modelo, pero Citroën no ha limitado la edición a esa pintura. El C5 Aircross Émeraude también podrá elegirse en Perla Nera Black, Platinum Grey, Okenite White y Astoria Green. La carrocería incorpora además Color Clips en Emerald Blue en el paragolpes delantero y en las protecciones de las puertas delanteras. En la parte posterior aparecen una bandera francesa integrada en los apéndices aerodinámicos del alerón y la firma Émeraude.

La referencia a Bretaña no es casual. El C5 Aircross se fabrica en Rennes-La Janais, a pocos kilómetros de la Costa Esmeralda que da nombre a esta versión. Citroën vincula así la edición especial con el lugar de producción de un modelo desarrollado y fabricado en Francia.

Más equipamiento que el acabado Plus

El habitáculo adopta una ambientación Emerald con detalles azules en las etiquetas de los asientos delanteros y en un aplique en relieve situado en la zona textil del salpicadero, frente al acompañante. Unas alfombrillas específicas completan la personalización.

Más importante para el uso diario es el equipamiento que añade esta edición. El asiento del conductor tiene regulación eléctrica, los asientos delanteros y el volante son calefactados y la segunda fila incorpora reposabrazos. También cuenta con carga inalámbrica para el teléfono y un portón trasero eléctrico con función manos libres.

Interior del Citroën C5 Aircross Émeraude / Citroën

A ello se suma el paquete Drive Assist 2.0, que reúne asistencia de posicionamiento en el carril, alerta de tráfico al dar marcha atrás con un alcance de hasta 40 metros, cambio de carril semiautomático, aviso avanzado del límite de velocidad y vigilancia de ángulo muerto de largo alcance, en este último caso con detección de hasta 75 metros.

El C5 Aircross conserva además los elementos con los que Citroën articula su propuesta de confort. Monta la suspensión Citroën Advanced Comfort con topes hidráulicos progresivos y los asientos Advanced Comfort. La marca también destaca el espacio disponible en las plazas traseras y el maletero, aunque no facilita cifras concretas. En el salpicadero aparece la pantalla táctil Waterfall HD de 13 pulgadas.

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Plazas traseras del Citroën C5 Aircross Émeraude / Thomas Antoine

La nueva generación del C5 Aircross cuenta en su gama con alternativas híbridas, híbridas enchufables y completamente eléctricas. En el conjunto de la familia, la versión eléctrica de mayor autonomía alcanza hasta 680 km según el ciclo WLTP. Sin embargo, Citroën no ha detallado qué motorizaciones podrán combinarse específicamente con la edición Émeraude. La marca tampoco ha comunicado el precio de la Émeraude ni ha concretado su disponibilidad por mercados. Lo confirmado es que saldrá a la venta en octubre de 2026, después de mostrarse el 10 de septiembre en el Foro Económico Bretón.