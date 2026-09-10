¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar la correa de distribución? Esta cifra no es la única que cuenta

La correa de distribución es una de las piezas cuyo mantenimiento más conviene vigilar en un coche con motor de combustión. Su función es sincronizar diferentes elementos del motor y una rotura puede provocar una avería grave. Pero ¿cada cuántos kilómetros hay que cambiarla?

No existe un kilometraje universal. El intervalo depende del fabricante, el modelo y el motor. Además, no solo hay que tener en cuenta los kilómetros recorridos: el tiempo también influye.

¿Cada cuánto se cambia la correa de distribución?

Los intervalos de sustitución de la correa de distribución pueden variar considerablemente entre vehículos. Por eso, no es correcto afirmar que todas las correas de distribución deben cambiarse cada 100.000 kilómetros, por ejemplo. Además, no todos los coches utilizan correa de distribución, algunos llevan cadena. Ambos sistemas tienen la misma función de sincronizar los componentes internos del motor, aunque su mantenimiento es diferente.

Como referencia, las empresas especializadas en mantenimiento sitúan los intervalos establecidos por los fabricantes en una horquilla muy amplia, que puede ir aproximadamente desde los 80.000 hasta los 240.000 kilómetros, dependiendo del vehículo. La cifra que debe seguir el conductor, en cualquier caso, es la indicada para su coche en el programa de mantenimiento, aunque se puede afinar la horquilla algo más: pasados los 60.000 kilómetros, entre los 80.000 y los 120.000 kilómetros.

Eso sí, los kilómetros no son el único límite. La correa también envejece con el paso del tiempo, por lo que los fabricantes pueden establecer un intervalo temporal además del kilometraje. Esto significa que un coche que apenas se utiliza tampoco está exento de mantenimiento. Si el fabricante establece un límite de kilómetros o de años, habrá que sustituir la correa cuando se alcance el primero. Aquí hay variación: cada cinco años, cada diez... Siempre conviene consultar el manual.

¿Qué pasa si se rompe la correa de distribución?

La correa mantiene sincronizados el cigüeñal y el árbol de levas. Si se rompe con el motor en funcionamiento, esa sincronización desaparece y, dependiendo del diseño del propulsor, los pistones y las válvulas pueden llegar a entrar en contacto. El resultado puede ser una avería grave y muy costosa, con daños en diferentes componentes internos del motor.

Por este motivo, no conviene esperar a que la correa falle para sustituirla. Se trata de una operación de mantenimiento preventivo.

Además, una correa deteriorada puede presentar signos de desgaste, pero no hay que confiar en que aparecerá un ruido o un fallo antes de que llegue al final de su vida útil. Que el coche funcione con normalidad no significa que la correa esté en buen estado. Si se ha alcanzado el intervalo establecido por el fabricante, debe sustituirse aunque no existan síntomas.

Precio de cambiar la correa de distribución

La intervención normalmente no consiste únicamente en colocar una correa nueva. El denominado kit de distribución puede incluir también tensores y rodillos, mientras que en determinados motores la bomba de agua está accionada por la propia distribución y se recomienda sustituirla al mismo tiempo.

El coste, por tanto, depende del modelo, el motor, las piezas que haya que sustituir y las horas de mano de obra. Como referencia, Bosch Car Service sitúa el precio desde unos 300 euros en algunos vehículos pequeños y señala que puede superar los 1.000 euros en modelos con mayor dificultad de acceso.

No obstante, las averías que puede causar una rotura de la correa de distribución pueden ser más graves aún para el motor. En la mayoría de los vehículos, esta rotura provoca que los pistones golpeen contra las válvulas abiertas, generando una avería que puede implicar la reconstrucción completa del motor o incluso su reemplazo.

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Este tipo de fallo no solo implica un alto coste económico, que puede superar los 1.000 euros o, directamente, el cambio del motor; sino también la inmovilización inmediata del coche, lo que riesgos si ocurre en carretera. Por eso, estar atento al cambio correa distribución es esencial para mantener el vehículo en condiciones seguras y evitar imprevistos.