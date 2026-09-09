Zero recorta la espera

Zero Motorcycles quiere que cargar una moto eléctrica deje de condicionar tanto una ruta. La firma estadounidense está desarrollando un nuevo sistema de carga rápida en corriente continua de nivel 3 que llegará durante 2027 a sus gamas Street y Dual Sport y que tendrá como principal argumento una cifra fácil de recordar: pasar del 20 al 80% de batería en menos de media hora.

El salto es importante porque hasta ahora Zero había apostado principalmente por la carga en corriente alterna. En determinados modelos de las gamas Street y Dual Sport, el sistema Rapid Charge permite añadir 6 kW de potencia hasta alcanzar los 12,6 kW. Con esta configuración, recuperar del 20 al 80% de la batería requiere menos de 45 minutos.

Zero Motorcycles quiere que cargar una moto eléctrica deje de condicionar tanto una ruta / Zero

La diferencia entre ambos sistemas está en cómo llega la energía a la batería. Con corriente alterna, la electricidad debe transformarse antes de almacenarse, mientras que con la carga rápida en corriente continua esa conversión se realiza fuera de la moto y la energía llega preparada para alimentar directamente la batería. En la práctica, permite trabajar con mayores potencias y reducir el tiempo conectado al cargador.

Según las especificaciones que Zero maneja actualmente, los modelos S y DS con baterías de hasta 17,3 kWh podrán pasar del 20 al 80% en menos de 30 minutos. Quince minutos menos respecto al sistema Rapid Charge actual pueden no parecer una revolución sobre el papel, pero en una ruta sí marcan diferencias. Una parada para tomar un café puede ser suficiente para recuperar buena parte de la autonomía y volver a conducir.

El nuevo sistema utilizará un puerto CCS acompañado de un módulo específico de carga rápida. Zero tiene previsto incorporarlo durante 2027 en todas las motos nuevas de las gamas Street y Dual Sport compatibles.

Pero posiblemente la parte más interesante del proyecto sea otra: la tecnología no quedará reservada únicamente a las motos nuevas.

Zero está desarrollando el sistema para poder instalarlo posteriormente como accesorio en determinados modelos S y DS desde el año 2022. La previsión incluye S, SR, SR/S, SR/F, DS, DSR y DSR/X equipadas con el sistema operativo Cypher III, aunque la marca concretará más adelante los modelos definitivamente compatibles y las condiciones necesarias para realizar la adaptación.

Zero está desarrollando el sistema para poder instalarlo posteriormente como accesorio en determinados modelos S y DS desde el año 2022 / Zero

Pierre-Martin Bos, director ejecutivo de Zero Motorcycles, explica que esta posibilidad responde directamente a una petición de los usuarios: “La carga rápida CC supone una ventaja importante para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica y puede ayudar a que más usuarios se acerquen a Zero. Además, es una prestación que algunos de nuestros clientes llevaban tiempo reclamando, y les hemos hecho caso”.

La compañía podría haber reservado el avance para la siguiente generación de motos, pero ha optado por hacerlo compatible con parte de su parque actual. Una decisión que amplía la vida tecnológica de modelos que ya están en circulación.

“No queríamos que esta tecnología estuviera disponible únicamente en los futuros modelos de Zero. También queríamos que miles de propietarios actuales pudieran beneficiarse de ella y mejorar así las prestaciones y el valor de sus motos. Por eso ofreceremos el puerto CCS y el módulo de carga rápida en corriente continua como accesorios para los modelos compatibles de 2022 en adelante”, añade Bos.

La compañía podría haber reservado el avance para la siguiente generación de motos, pero ha optado por hacerlo compatible con parte de su parque actual / Zero

El crecimiento de la red de carga rápida también ha pesado en la decisión. Europa y Norteamérica disponen cada vez de más puntos de corriente continua y eso abre nuevas posibilidades para las motos eléctricas, especialmente cuando toca salir de la ciudad y afrontar trayectos largos.

“Creemos que es el momento adecuado para dar este paso. La red de carga rápida en corriente continua continúa creciendo en Europa y Norteamérica, facilitando cada vez más los viajes de larga distancia y ofreciendo a los motoristas mayor libertad para llegar más lejos reduciendo los tiempos de recarga”, señala el máximo responsable de Zero.

La carga rápida no aumenta por sí misma la autonomía de una moto, pero sí cambia la manera de utilizarla. Una batería que recupera energía con rapidez permite encadenar etapas con paradas más cortas y reduce uno de los principales inconvenientes de la movilidad eléctrica en viajes largos.

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Zero todavía no ha comunicado la potencia definitiva del sistema, el precio del módulo, el coste de instalación ni todos los requisitos técnicos necesarios para adaptar las motos ya matriculadas. Es precisamente aquí donde queda el margen de mejora: conseguir tiempos inferiores a 30 minutos será un paso adelante, pero acompañarlo de una actualización sencilla y con un precio razonable será lo que termine de hacer realmente atractiva esta tecnología para los actuales usuarios de la marca.