Volkswagen y el arte del nomadismo

En el ecosistema de Volkswagen Vehículos Comerciales, la libertad sobre ruedas cobra un protagonismo especial que comenzó en 1953 con el Westfalia “Camping Box”. Fue un vehículo que revolucionó la forma de entender el viaje a bordo del legendario T1. Lo que comenzó como un módulo adaptable se convirtió en 1988 en una marca con identidad propia tras el nacimiento del California T3.

Hoy, esa herencia se renueva con una fuerza sin precedentes, consolidando un ecosistema donde la versatilidad, la innovación tecnológica y la electrificación confluyen para dar respuesta a todo tipo de viajeros.

Volkswagen ID California Cruise / R.R.

El último modelo en recibir una importante renovación fue el California, modelo construido sobre la plataforma del Multivan. Una de las innovaciones más deslumbrantes presentadas en el California Beach es su nueva cocina e interiores inflables desarrollados junto a Stuff Bubble.

Su hermano mayor es el Grand California, representa el pináculo de la gama. Disponible en versiones 600 (con cama transversal trasera y opción de cama infantil superior) y 680 (con cama longitudinal), incorpora en su última actualización un salpicadero totalmente rediseñado con acabado interior en bambú Atami y tracción integral 4MOTION opcional. Tiene de todo, y lo único que necesitas es gasolina y llenar la nevera.

Volkswagen Caddy California / Volkswagen

En el extremo más versátil y urbano se halla la Caddy California. Diseñada sobre dos batallas (estándar de 4,50 m y Maxi de 4,85 m), demuestra cómo aprovechar cada centímetro cúbico.

Para aquellos cuya idea de acampar implica adentrarse en pistas embarradas o pasos de montaña rocosos, el pickup Amarok se erige como el especialista off-road definitivo. Equipado con el sistema de tienda de techo Feather Lite II de Front Runner y soluciones traseras de almacenamiento extraíble con cocina de dos fogones y nevera Dometic, este todoterreno combina una capacidad de tracción total imponente con un refugio elevado listo en minutos.

Volkswagen Amarok / R.R.

El renovado Multivan se posiciona como la espina dorsal para familias y usuarios que buscan la máxima flexibilidad en su día a día y en sus escapadas. Acompañando a esta propuesta, la icónica Caravelle se mantiene como la referencia indiscutible para el transporte colectivo y de pasajeros con el máximo nivel de confort y versatilidad espacial.

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Recién llegada a la gama está el ID Buzz Cruise California. Dispone de somier plegable con colchón a medida (2,03 x 1,2 m), oscurecedores de ventanas y aire acondicionado estacionario continuo “Overnight Mode”, capaz de mantener la temperatura ideal hasta 48 horas continuadas. La tecnología de carga bidireccional V2L convierte al vehículo en una toma de corriente ambulante capaz de suministrar hasta 2.000 W de potencia continua para alimentar neveras, cafeteras o bicicletas eléctricas.