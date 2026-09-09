Novedad
Gredos y Anayet abren la nueva etapa de Galloper en España
El Gredos será un todoterreno de gasolina con 228 CV, reductora y bloqueos, mientras que el Anayet adoptará un formato pick-up con una capacidad de carga próxima a una tonelada
Galloper continúa preparando su regreso al mercado español y ya ha puesto nombre a los dos modelos con los que arrancará esta nueva etapa. El todoterreno que hasta ahora conocíamos como S15 se llamará Gredos, mientras que el pick-up P15 adoptará la denominación Anayet. La previsión es que ambos comiencen a comercializarse antes de que termine 2026.
La elección no es casual ni se limitará a estos dos coches. Galloper quiere utilizar la geografía española como hilo conductor para bautizar sus próximos modelos. Gredos hace referencia a la sierra del Sistema Central, mientras que Anayet toma su nombre del antiguo sistema volcánico situado en el Pirineo aragonés. La compañía vincula cada nombre con el planteamiento de su vehículo. En el caso de Gredos, con la montaña y la capacidad para avanzar fuera del asfalto; en el de Anayet, con la fuerza y el movimiento asociados a su origen volcánico.
Detrás de este renacimiento está Galloper Ibérica, una sociedad liderada por Carlos Lobato y un grupo de inversores. La compañía se define como una empresa de capital 100% español y no tiene relación con la filial de Mitsubishi que comercializó Galloper en nuestro país entre 1998 y 2005. Los vehículos, sin embargo, serán fabricados por la compañía china Anhui Coronet.
Gredos, un todoterreno con reductora y bloqueos
El Galloper Gredos mantiene el planteamiento de todoterreno clásico que ya conocíamos del S15. Tiene cinco puertas, chasis de largueros y un motor turbo de gasolina de 2.0 litros de origen Mitsubishi que desarrolla 228 CV y 360 Nm. Está asociado a una caja automática ZF de ocho velocidades. La tracción es otro de sus argumentos principales. El sistema, firmado por Borg-Warner, funciona normalmente con propulsión trasera y permite conectar el eje delantero. A ello suma reductora y bloqueo del diferencial trasero, mientras que el bloqueo delantero estará disponible como opción. Son elementos cada vez menos frecuentes en los SUV y dejan claro que el Gredos está planteado para un uso que vaya mucho más allá del asfalto e incluso de las pistas sencillas.
Galloper había anunciado para este modelo un consumo medio homologado inferior a 10 l/100 km y un precio de lanzamiento por debajo de 37.000 euros. También está prevista una variante homologada como vehículo comercial de cuatro plazas por menos de 28.000 euros antes de impuestos. De momento, se trata de precios previstos, no de una tarifa comercial definitiva.
El Galloper Anayet compartirá plataforma y motor de gasolina con el Gredos, aunque con un planteamiento dirigido al trabajo y al transporte de carga. La pick-up utiliza un chasis con suspensión trasera por ballestas procedente del Nissan Navara que se comercializó anteriormente en España. Su capacidad de carga útil estará próxima a una tonelada.
Los dos modelos también comparten buena parte del planteamiento interior. El salpicadero incorpora una pantalla táctil central en formato vertical, conserva mandos físicos para la climatización y utiliza una instrumentación analógica. Galloper plantea además un equipamiento cerrado desde las versiones de acceso, aunque todavía no ha publicado la composición definitiva de la gama española.
Red propia y alternativas con etiqueta Eco
El regreso de Galloper no se limitará a importar los coches. El proyecto contempla una estructura propia de venta y posventa, con sede corporativa en Madrid y un centro logístico de recambios en Barcelona, donde también se ubicarán los departamentos de ventas y posventa. El plan anunciado inicialmente pasa por terminar el año con 30 concesionarios y ampliar posteriormente la red hasta 60 puntos de venta.
La marca también trabaja en ampliar la gama más adelante con un todocamino pequeño de orientación campera y un monovolumen de siete plazas. A más largo plazo se ha planteado incluso estudiar el ensamblaje de vehículos en España.
Para los motores de gasolina, Galloper prepara además una adaptación opcional a GLP y trabaja con una empresa de ingeniería española en un sistema de hibridación ligera. Las dos soluciones están planteadas como vías para que la gama pueda acceder al distintivo Eco de la DGT, pero todavía no forman parte de la oferta comercial con la que arrancarán Gredos y Anayet.
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