Probamos el nuevo Volkswagen ID.Polo, fabricado en España, con hasta 454 kilómetros de autonomía y un toque retro

El nuevo ID.Polo no es un urbano eléctrico más. Es el nuevo modelo que, junto con el ID.Cross, da por inaugurada la nueva era de Volkswagen y, de paso, asegura la producción en las fábricas del grupo en España. Se produce en Martorell, junto con el nuevo Cupra Raval, con el que comparte la nueva plataforma MEB+.

Mide 4 metros de largo y consigue ampliar su maletero en comparación con el Polo de combustión hasta los 441 litros. Cuenta también con un pequeño espacio en la parte delantera, que es opcional.

Volkswagen ID.Polo / Volkswagen

Tiene un naturaleza muy urbana, gracias a también a su maniobrabilidad y su dirección suave, pero puede salir sin problemas a carretera por sus autonomías y motor. El ID.Polo llega con dos tamaños de batería y tres opciones de potencia. En cuanto a la pila, las opciones son 37 kWh y 52 kWh netos. Hablando de CV, 116, 135 y 211 CV. Más adelante llegará una versión GTI. Las autonomías, obviamente, cambian según las combinaciones entre motor y batería y pueden ir de los 323 a los 454 kilómetros.

Es decir, es un coche perfecto para hacer los recorridos urbanos diarios y también tiene capacidad para escapadas cortas y desplazamientos pendulares interurbanos. En conducción, su manejo fácil y estable ayuda a que el ir y venir del trabajo se haga más ameno.

Carga del 10 al 80% en aproximadamente 23-24 minutos dependiendo del tamaño de la batería y la efiencia varía según las versiones, pero los consumos se mueven entre los 13,3 kWh/100 km y los 14,9 kWh/100 km.

Una conducción Volkswagen

El ID.Polo quiere ser un 100% Volkswagen cuando rueda y, de hecho, la marca ha hecho grandes esfuerzos en poner a punto el coche. Estrena el motor eléctrico APP290, un propulsor síncrono de imanes permanentes de apenas 75 kg, asociado a una transmisión de una sola velocidad y un inversor integrado. Su punto fuerte es la eficiencia.

Volkswagen ID.Polo / Volkswagen

Volkswagen apuesta por un esquema McPherson delante y barra de torsión detrás para la suspensión ajustándola para mantener un buen nivel de confort. El ID.Polo lleva discos de freno en las cuatro ruedas y sistema de frenado one-box, que integra en un único conjunto los componentes hidráulicos y electrónicos para combinar la frenada convencional con la regeneración eléctrica.

El resultado en un coche que acelera con brío, que se maneja con comodidad y que transmite buenas sensaciones. Tiene tres modos de conducción, Eco, Confort y Sport, más uno personalizable; y aquí cabe decir que la dirección no muestra grandes diferencias entre modos. Del mismo modo, el ID.Polo puede llevar bola de remolque y también disfruta de la función V2L.

Volkswagen ID.Polo / Volkswagen

Una función que sí se puede servir, sobretodo en ciudad, es el One Pedal, que regula la intensidad de la frenada regenerativa para que el acelerador se convierta, prácticamente, en el único pedal necesario de usar. Para activarla, basta con activar en el cambio de ‘marchas’ la opción B (un punto más que la D de Drive). Al mismo tiempo, se puede controlar la intensidad de la frenada (y también de recuperación de energía, consecuentemente) en los ajustes del vehículo, a través de la pantalla principal.

Precio del nuevo Volkswagen ID.Polo

El interior del ID.Polo cobra vida a través de Digital Cockpit de 10,25 pulgadas y la pantalla central de 13 pulgadas para el sistema multimedia, a través de la que también se escogen los modos de conducción. Y es que, pese a que Volkswagen ha recuperado botones físicos, estos están destinados a controlar la música y el volumen multimedia y todo el sistema de climatización.

Volkswagen ID.Polo / Volkswagen

Del mismo modo, el volante gana botones físicos para controlar otras funciones ligadas a la conducción, como el control de crucero o los nuevos ADAS como el Connected Travel Assist. Es aquí donde encontramos el botón para cambiar la interfaz a ese modo retro que le da personalidad al ID.Polo, inspirado en el velocímetro y cuentarevoluciones del Volkswagen Golf MK3.

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Volkswagen ID.Polo / Volkswagen

El resumen es un coche equilibrado, eficiente y entretenido de conducir, perfecto para ir por ciudad pero sin sufrir limitaciones ni de potencia ni, en las versiones más capacidad, autonomía para recorridos algo más largo. El precio empieza, sin descuentos ni ayudas, en los 25.700 euros, pero puede bajar por debajo de los 20.000 en las versiones de acceso.