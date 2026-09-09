El Honda Civic híbrido estrena un cambio simulado de ocho marchas

Honda vuelve a mejorar el Civic e:HEV híbrido de 184 CV con la llegada esta vez del Honda S+ Shift, una tecnología estrenada en el Prelude que recrea el funcionamiento de una transmisión automática de ocho velocidades y que será de serie en los acabados Sport y Advance. La actualización ya está disponible en España y también trae más equipamiento para el Sport y una nueva cámara de monitorización del conductor para toda la gama Civic.

El S+ Shift reproduce los cambios de una caja secuencial de ocho relaciones, coordinando el régimen del motor, la respuesta del acelerador y la regeneración del sistema híbrido. Se activa al seleccionar el modo Sport y permite manejarlo mediante las levas situadas detrás del volante.

Accionamiento del sistema de cambio S+Shift / Honda

Las levas permiten seleccionar esos cambios simulados y el propio sistema modifica al mismo tiempo otros parámetros del motor híbrido para recrear una respuesta más parecida a la de una transmisión automática tradicional. No cambia, por tanto, la arquitectura básica del Civic e:HEV, sino la forma en la que el conductor interactúa con ella cuando busca una conducción más participativa, puesto que esta tecnología intenta acompasar la respuesta del coche con una sucesión de ocho relaciones virtuales.

La incorporación del S+ Shift distingue más todavía a los dos acabados superiores. Tanto el Civic Sport como el Advance lo llevan de serie, mientras que el Elegance queda fuera de esta novedad. Pero la renovación también alcanza al resto de acabados mediante una nueva cámara de monitorización del conductor instalada en el pilar A. Esta pasa a forma parte del conjunto de asistentes Honda Sensing y utiliza alertas para ayudar a mantener la atención en la carretera.

Interior del Honda Civic e:HEV híbrido con el sistema de cambio S+Shift / Honda

Del mismo modo, toda la gama recibe un nuevo emblema Honda en negro y plateado y cambia su oferta de pinturas. El Gris Meteorito Metalizado sustituye al Gris Sonic Perlado y se añade a los colores Blanco Platino Perlado, Negro Cristal Perlado, Rojo Cristal Premium Metalizado y Azul Marino Perlado.

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El Honda Civic e:HEV Elegance parte de 33.400 euros, el Sport de 34.900 euros y el Advance de 37.600 euros.