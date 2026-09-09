La gran paradoja del vehículo eléctrico: regiones con menos cargadores lideran la compra de coches

¿Qué necesita una zona para acelerar la llegada del coche eléctrico? La respuesta podría parecer sencilla, más puntos de recarga. Sin embargo, el mapa de la electrificación en España demuestra que la relación entre ambas variables no siempre funciona de esa manera. Tener una mayor infraestructura no garantiza necesariamente que los conductores compren más vehículos eléctricos, del mismo modo que una red menos extensa no significa que determinados territorios frenen en las matriculaciones.

La cuestión vuelve a cobrar protagonismo con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico, que se celebra el 9 de septiembre. Los datos de matriculaciones de vehículos eléctricos puros y de puntos de recarga pública revelan importantes diferencias entre territorios y abren un debate sobre qué debe llegar primero, si la infraestructura para animar a los conductores a dar el salto o la demanda de vehículos para justificar la instalación de nuevos cargadores.

Los datos desmontan una relación aparentemente lógica

Pontevedra y A Coruña son dos de los ejemplos más llamativos. Ambas provincias superan el 17% de cuota de matriculaciones de vehículos eléctricos puros, pese a disponer de 48,5 y 54,7 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Esto desmiente la idea de que una mayor densidad de cargadores debe traducirse automáticamente en una mayor presencia del vehículo eléctrico.

Madrid representa la situación contraria. Con 92,1 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes, cuenta con una infraestructura más amplia que la de las dos provincias gallegas, pero los eléctricos puros representan el 7,1% de sus matriculaciones. Navarra por su parte, aparece como uno de los territorios donde ambas variables sí avazan de forma paralela, con una cuota de matriculación del 28,2% y 154,3 puntos de recarga por cada 100.000 habitantes.

¿Instalar donde vive la gente o donde se mueve?

Las diferencias ponen sobre la mesa una cuestión que puede ser determinante. Hasta ahora, la población o el parque de vehículos han servido como algunas de las referencias para medir las necesidades de infraestructura. Pero, estos datos, sugieren que podrían no ser suficientes para decidir dónde deben concentrarse los próximos puntos de recarga.

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La clave podría estar en analizar cómo se desplazan los conductores. Los grandes corredores de movilidad, las rutas más utilizadas o las zonas con una elevada intensidad de tráfico pueden requerir una red diferente a la que reflejan simplemente los datos de población. El futuro de la recarga podría depender, por tanto, de resolver primero la pregunta que plantea el actual mapa eléctrico español: si los cargadores deben adelantarse a los conductores o seguir el camino que estos ya han empezado a recorrer.