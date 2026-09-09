Aston Martin y Brough Superior han desvelado la AMB 002 Roadster, la primera motocicleta homologada para la vía pública nacida de la colaboración entre ambas firmas británicas.

Este modelo amplía la gama iniciada por las superbikes exclusivas para circuito AMB 001 y AMB 001 Pro, manteniendo una fabricación artesanal limitada a 300 unidades cuyos pedidos ya están abiertos y cuyas primeras entregas comenzarán en el tercer trimestre de 2027.

AMB 002 Roadster: La primera motocicleta de Aston Martin homologada para carretera / Aston Martin

Más de 130 CV

La AMB 002 Roadster incorpora un motor V-Twin de 1.083 cc de cuatro tiempos refrigerado por agua, desarrollado específicamente para esta montura. Entrega una potencia de 132 CV y un par motor de 110 Nm, ajustado para ofrecer respuesta a bajas y medias revoluciones. Cuenta con:

Chasis de titanio: Estructura en forma de columna vertebral fresada a partir de un bloque macizo con un peso de 5 kg , que contribuye a fijar el reparto de pesos en un equilibrado 50:50 .

Estructura en forma de columna vertebral fresada a partir de un bloque macizo con un peso de , que contribuye a fijar el reparto de pesos en un equilibrado . Construcción ligera: Usa fibra de carbono en el depósito y la carrocería, lo que permite mantener el peso total del conjunto en 190 kg con un centro de gravedad bajo.

Usa en el depósito y la carrocería, lo que permite mantener el peso total del conjunto en con un centro de gravedad bajo. Suspensión delantera Fior: Emplea un esquema de doble horquilla que independiza las fuerzas de dirección y frenado, reduciendo el hundimiento del tren delantero (anti-dive) al frenar en curva.

Emplea un esquema de doble horquilla que independiza las fuerzas de dirección y frenado, reduciendo el hundimiento del tren delantero (anti-dive) al frenar en curva. Mecanizado artesanal: Las carcasas del propulsor son producidas mediante tecnología CNC a partir de bloques de aluminio macizo en la sede de Brough Superior en Toulouse (Francia).

AMB 002 Roadster: La primera motocicleta de Aston Martin homologada para carretera / Aston Martin

Con un poco de cada coche

El desarrollo estético ha corrido a cargo del Aston Martin Design Studio. Los carenados laterales de fibra de carbono incluyen aberturas para canalizar el flujo de aire y refrigerar el motor, mientras que las salidas de escape cuentan con disipadores inspirados en el Vanquish, el DB12 S y el DBX S.

Por otro lado, la parte trasera adopta la firma lumínica característica del Vulcan, el Valkyrie y el Valhalla. En el equipamiento destacan, entre otras cosas, el sistema de arranque sin llave, el botón de encendido retroiluminado y el asiento tapizado a mano en cuero.

AMB 002 Roadster: La primera motocicleta de Aston Martin homologada para carretera / Aston Martin

Marek Reichman, director creativo de Aston Martin, destaca que la AMB 002 “traslada el lenguaje estilístico de la marca a las carreteras públicas para responder al interés de motoristas entusiastas y coleccionistas”. Por su parte, Thierry Henriette, presidente de Brough Superior, señala que “la postura del piloto y el reparto de masas otorgan un control preciso sobre el asfalto junto a la respuesta del nuevo propulsor V-Twin”.

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Aunque aún no conocemos su precio, los primeros pedidos de la AMB 002 Roadster ya están siendo aceptados, y las entregas comenzarán en el tercer trimestre de 2027.