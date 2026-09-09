5 consejos clave para aprovechar al máximo el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid

El regreso de la Fórmula 1 a la capital del 11 al 13 de septiembre de 2026 marca un hito histórico tras 45 años de ausencia. El nuevo trazado de MADRING, ubicado entre IFEMA Madrid y Valdebebas, cuenta con 5,4 kilómetros de longitud y 22 curvas.

Para garantizar una experiencia fluida durante el fin de semana de competición, es esencial planificar con antelación el acceso y los desplazamientos, por lo que a continuación te traemos una guía que te resultará más que útil:

1. División entre MADRING Norte y MADRING Sur

El recinto está articulado en dos grandes sectores independientes, Norte y Sur, entre los cuales no es posible transitar a pie desde el interior del circuito.

Resulta fundamental consultar el mapa oficial antes de salir para identificar el acceso asignado en la entrada y ubicar las zonas de restauración, consignas, asistencia médica y servicios más cercanos a cada tribuna.

Plano de MADRING / F1

2. Planifica los horarios

El recinto abre sus puertas de 8:00 a 20:00 horas, mientras que las áreas de entretenimiento funcionarán entre las 10:00 y las 19:00 horas. Para evitar aglomeraciones en los controles de seguridad, conviene tener claros los horarios clave del fin de semana:

Viernes: Sesiones de entrenamientos libres a las 13:30 y a las 17:00 horas .

Sesiones de entrenamientos libres a las y a las . Sábado: Sesión de clasificación a las 16:00 horas .

Sesión de clasificación a las . Domingo: Desfile de pilotos a las 13:00 horas y arranque de la carrera a las 15:00 horas.

3. Prioriza el transporte público

Las autoridades y la organización recomiendan de forma prioritaria el uso de Metro y Cercanías. De forma complementaria, la red de transporte urbano se reforzará con autobuses lanzadera con salidas continuas desde Plaza de Castilla, Canillejas, Avenida de América y el Estadio Metropolitano.

4. Adapta el trayecto según el sector y la procedencia

La elección de la ruta varía en función de la localización de la tribuna y el punto de origen:

MADRING Sur: La referencia principal es la estación Feria de Madrid (Línea 8 de Metro) , además de paradas alternativas como Mar de Cristal, Canillas o San Lorenzo . Existe también conexión directa en la misma línea 8 desde el aeropuerto .

La referencia principal es la estación , además de paradas alternativas como . Existe también conexión directa en la misma línea 8 . MADRING Norte: La opción idónea es la estación de Valdebebas (Línea C-1 de Cercanías), conectada directamente con Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios (con transbordo en Chamartín según la línea utilizada).

5. Descarta el coche privado

El recinto no cuenta con aparcamiento general para vehículos particulares. La alternativa oficial consiste en reservar plaza con antelación en el Estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, punto desde el que saldrán autobuses lanzadera hacia el circuito.

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En el caso de los vehículos eléctricos, las restricciones de tráfico en el entorno de IFEMA limitan el uso de sus puntos de carga, por lo que se aconseja recurrir a la red pública de electrolineras de la capital.