Consejos
Los 3 aspectos más importantes a revisar antes de comprar un coche de segunda mano
Kilometraje y documentación son algunos de los factores que nos permiten realizar una compra segura de un vehículo de segunda mano
El mercado de coches de segunda mano continúa consolidándose como una de las principales alternativas para quienes buscan renovar su vehículo a un precio más accesible. En este contexto, garantizar la seguridad y transparencia durante el proceso de compraventa resulta fundamental para evitar sorpresas desagradables y tomar una buena decisión.
Uno de los errores más habituales es fijarse únicamente en el precio o el kilometraje. Aunque ambos factores son importantes, no siempre reflejan la condición real del vehículo, por lo que es necesario analizar otros aspectos clave:
1. Estado de los componentes e historial
El desgaste en elementos de uso continuo como el volante, los pedales, el lateral del asiento del conductor o los cinturones de seguridad ofrece pistas sobre el uso real del coche y ayuda a detectar posibles inconsistencias. Del mismo modo, diferencias en el tono de la pintura, desajustes entre las puertas y la carrocería o irregularidades en las juntas del capó y el maletero suelen indicar reparaciones previas tras accidentes o impactos.
Asimismo, resulta imprescindible revisar el historial de mantenimiento. Contar con el libro de revisiones sellado, las facturas del taller y los registros de intervenciones anteriores facilita conocer el recorrido del coche y prevenir posibles averías futuras.
2. Estado del motor
Uno de los problemas más frecuentes al comprar un vehículo usado es la manipulación del cuentakilómetros -el conocido “afeitado” de kilómetros-, una práctica fraudulenta que continúa dándose incluso en cuadros de instrumentos digitales.
Para prevenir esta situación, es aconsejable llevar el coche a un taller de confianza para realizar una revisión mecánica exhaustiva antes de cerrar el trato. En esta inspección se comprueba la salud del motor, se contrasta que el desgaste general del habitáculo sea coherente con la cifra reflejada en el marcador y se verifica el encaje correcto de los elementos mecánicos.
3. Documentos que debes pedir
Antes de realizar cualquier desembolso económico, es imprescindible verificar toda la documentación oficial del vehículo para constatar que la información está completa y en regla.
Conviene solicitar la ficha técnica y el permiso de circulación, comprobar que la ITV se encuentra en vigor y revisar el historial de mantenimiento junto a las facturas disponibles. Además, resulta fundamental confirmar que la identidad del vendedor coincide plenamente con la titularidad que figura en los papeles del automóvil.
Para poner en práctica estos consejos con mayor tranquilidad, plataformas de compraventa entre particulares como Wallapop ofrecen guías y herramientas enfocadas a reforzar la seguridad en cada paso del proceso.
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