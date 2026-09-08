Novedad
Xiaomi desvela la gama SkyNomad: cuatro SUV inteligentes de autonomía extendida
La nueva familia de vehículos de la firma china ofrece hasta 1.705 km de alcance combinando motor eléctrico y térmico, con un precio de partida cercano a los 27.000 euros
Xiaomi Auto ha presentado oficialmente la línea de vehículos SkyNomad Series, una nueva familia de SUV eléctricos de autonomía extendida (EREV) desarrollada sobre la plataforma tecnológica Xiaomi Kunlun.
La propuesta abarca cuatro variantes adaptadas a distintas necesidades de espacio y estilo de vida -SkyNomad N70 Pro, N70 Max, N90 Max y N90 Max Studio- con un precio de partida que arranca en los 209.900 yuanes (unos 27.000 euros).
Gama y autonomías de récord
Los cuatro modelos utilizan el sistema de propulsión Kunlun HyperRange, que combina una batería eléctrica principal con un motor de gasolina diseñado para generar energía sobre la marcha y eliminar la preocupación por los puntos de recarga:
- SkyNomad N70 Pro: El modelo de acceso cuenta con tracción delantera, cinco plazas y batería de 52 kWh. Ofrece 351 km en modo 100% eléctrico y una autonomía total combinada de 1.351 km.
- SkyNomad N70 Max: Suma tracción total con doble motor y una batería de 76 kWh, elevando la autonomía eléctrica a 505 km y el alcance total a 1.461 km, con recargas rápidas del 20% al 80% en solo 18 minutos.
- SkyNomad N90 Max y N90 Max Studio: La cúspide de la gama alcanza los 5,28 metros de longitud. Equipados con batería de 76 kWh y tracción integral, destacan por fijar una autonomía combinada récord de 1.705 km (464 km en modo puramente eléctrico).
Habitáculo reconfigurable
El punto fuerte de los SkyNomad reside en la distribución del espacio. Al prescindir de los túneles centrales tradicionales, el suelo es completamente plano e incorpora rieles deslizantes para desplazar la segunda fila o girar los asientos delanteros 180 grados, creando una sala de estar o un espacio de trabajo en pleno viaje.
La versión N90 Max Studio lleva este concepto al extremo. Integra de serie un techo elevable eléctrico que genera una segunda planta tipo loft de 2,29 metros de altura interior, suelo con acabado en madera y calefacción radiante, un proyector de cine de 30 pulgadas y asientos traseros que se transforman en una cama doble totalmente plana en apenas 30 segundos.
Tecnología pensada para el día a día
Lejos de abrumar con datos técnicos complejos, la tecnología de la gama está enfocada a hacer la vida a bordo más sencilla e intuitiva. La gestión del vehículo se apoya en el asistente de voz de Xiaomi y en procesadores de última generación para conectar las distintas pantallas del habitáculo, organizar los modos de descanso o guiar el coche en maniobras de aparcamiento complejas.
Además, cuenta con un completo conjunto de sensores y radares que vela constantemente por la seguridad, previendo frenadas de emergencia y asistiendo en maniobras en carretera. Todo ello se asienta sobre una estructura reforzada con aceros de alta resistencia, un amplio despliegue de airbags (hasta 12 en algunos casos) y baterías con protección blindada contra impactos.
¿Llegarán a España y Europa?
Por el momento, la comercialización de la gama SkyNomad se centrará en el mercado chino. No obstante, Xiaomi ya ha confirmado su desembarco automovilístico en Europa para el año 2027, con Alemania como primer punto de entrada a través de alianzas con grandes grupos de distribución. La firma china continúa realizando pruebas de desarrollo en suelo europeo con vistas a su posterior llegada a mercados clave como el español.
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