El SailGP ha convertido la vela de alta competición en un espectáculo en el que velocidad, tecnología, datos y sostenibilidad desempeñan un papel tan relevante como el talento de los regatistas. La competición, que inició su andadura con la temporada inaugural de 2019, afronta en 2026 su sexta temporada con trece equipos nacionales y un calendario internacional que incluye algunas de las principales ciudades costeras del mundo. Valencia se incorporó este año como única sede española, con un campo de regatas especialmente próximo al público.

Uno de los principales elementos diferenciales de SailGP son sus F50, catamaranes idénticos de 15 metros de eslora y 8,8 metros de manga que, gracias a sus foils y a un ala rígida modular, pueden elevar los cascos aproximadamente 1,5 metros sobre el agua y superar los 100 km/h. Al tratarse de una competición one-design, todos los equipos disponen de la misma tecnología y prestaciones, de manera que la diferencia se establece fundamentalmente mediante la estrategia, la ejecución y la capacidad de los seis tripulantes.

A ello se añade una importante capa tecnológica. Cada F50 incorpora alrededor de 800 sensores que generan información sobre el comportamiento de la embarcación, mientras que los datos son compartidos entre los equipos. La ventaja, por tanto, no procede de disponer de información exclusiva, sino de la capacidad para interpretarla y transformarla en decisiones en tiempo real. Es una filosofía que aproxima SailGP a otras disciplinas de alto rendimiento tecnológico y que explica que el récord de velocidad de la competición se sitúe en 107,63 km/h. Los Gallos han llegado esta temporada a 106,55 km/h.

SailGP Valencia: Los Gallos y Denza convierten la tecnología y la innovación en protagonistas / DENZA

Una competición donde cada segundo cuenta

El formato también contribuye a concentrar la intensidad. En esta fase del campeonato, los equipos se dividen en dos grupos y disputan carreras de aproximadamente 15 minutos, antes de que los dos mejores de cada grupo accedan a una final a cuatro. La salida adquiere una importancia determinante: durante el último minuto, las tripulaciones buscan simultáneamente velocidad, posición y espacio para cruzar legalmente la línea en el momento preciso.

El componente tecnológico se combina así con una exigencia humana extrema. Piloto, controlador de vuelo, wing trimmer, dos grinders y estratega deben coordinarse para mantener el barco en vuelo, interpretar los datos y anticipar las decisiones de los rivales. SailGP incorpora además la sostenibilidad como parte de su identidad, con una Impact League que evalúa el impacto medioambiental y social de los equipos y diferentes iniciativas destinadas a la protección de los océanos.

La respuesta del público estuvo a la altura de las expectativas / DENZA

Denza y Los Gallos, una alianza basada en tecnología y rendimiento

En este contexto se entiende el patrocinio de Denza al equipo español Los Gallos SailGP Team. La marca de movilidad premium del Grupo BYD se posiciona sobre tres pilares especialmente compatibles con el universo SailGP: diseño, tecnología y búsqueda de prestaciones. Denza combina una orientación de alta gama con plataformas y tecnologías de vanguardia y ha desembarcado en el mercado europeo durante el segundo trimestre de 2026, con el Z9GT como uno de sus modelos de referencia.

La conexión entre ambas marcas resulta especialmente significativa por la naturaleza de SailGP. Los F50 representan una aproximación a la movilidad basada en la eficiencia, la gestión inteligente de la energía y los datos, mientras que Denza busca trasladar al automóvil una combinación de electrificación, tecnología y prestaciones. No se trata de equiparar ambas tecnologías, sino de compartir una misma cultura de innovación: utilizar soluciones avanzadas para conseguir un rendimiento elevado sin desligarlo de una visión más sostenible de la movilidad y del deporte.

Los Gallos, además, constituyen uno de los proyectos deportivos de mayor proyección de la vela española. El equipo llegó a Valencia como segundo clasificado del campeonato, después de haber conseguido victorias en Halifax y Portsmouth y un nuevo podio en Sassnitz. Diego Botín y Florian Trittel, campeones olímpicos y mundiales de 49er en 2024, encabezan una tripulación en la que también figuran atletas como Nicole Van der Velden, Joel Rodríguez y Joan Cardona.

Los Gallos constituyen uno de los proyectos deportivos de mayor proyección de la vela española / DENZA

Valencia responde y Los Gallos vuelven a quedarse a las puertas

La elección de Valencia aportó un escenario particularmente apropiado para esta alianza. La Marina dispone de las infraestructuras necesarias para acoger a los F50 y permite seguir las carreras desde una distancia muy reducida, configurando un auténtico estadio náutico. La ciudad debutaba además como sede de SailGP en 2026, con la prueba disputada los días 5 y 6 de septiembre junto a la playa de la Malvarrosa.

La respuesta del público estuvo a la altura de las expectativas. La Marina de Valencia registró una notable afluencia durante un fin de semana en el que Los Gallos afrontaban su primera competición de casa. Y el equipo español respondió inicialmente sobre el agua con una de sus mejores actuaciones de la temporada.

La Marina de Valencia registró una notable afluencia durante un fin de semana en el que Los Gallos afrontaban su primera competición de casa / DENZA

El sábado, el F50 de Los Gallos dominó las tres primeras mangas de la flota con dos victorias y un segundo puesto. La lectura del campo de regatas, la precisión en las maniobras y la capacidad para aprovechar las condiciones situaron a Los Gallos en lo más alto de la clasificación provisional y prácticamente a las puertas de una nueva final.

El domingo, sin embargo, la meteorología modificó por completo el escenario. El viento, muy ligero e inestable, obligó a retrasar el comienzo de las pruebas y redujo el margen para recuperar posiciones. Una mala salida en la única manga de flota disputada dejó a Los Gallos en última posición, mientras Estados Unidos lograba la victoria y obtenía el acceso a la manga decisiva. El triunfo final fue para el equipo estadounidense, por delante de Australia.

El resultado no altera, sin embargo, el objetivo principal de la temporada. Los Gallos abandonan Valencia manteniendo la segunda posición del Rolex SailGP Championship, con tres Grandes Premios todavía por disputar y las opciones de alcanzar la Gran Final de Abu Dabi intactas.

la presencia en Valencia adquirió una dimensión institucional con la asistencia de Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD y máxima responsable de la compañía en Europa / DENZA

Denza acerca su tecnología al público

Fuera del agua, Denza tuvo también un papel destacado. Su espacio situado junto al emblemático Veles e Vents se convirtió en uno de los puntos de atracción de la Marina y permitió mostrar por primera vez en España la gama completa de la marca: el Z Coupé, superdeportivo 100 % eléctrico de 1.604 CV; el todoterreno híbrido enchufable BAO 5; el shooting brake Z9GT y el monovolumen D9.

Especial expectación generó la posibilidad de probar el nuevo Denza Z9GT, previa inscripción, una acción que permitió trasladar al público la experiencia tecnológica de la marca más allá de la mera exposición estática de los vehículos. En paralelo, la presencia en Valencia adquirió una dimensión institucional con la asistencia de Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD y máxima responsable de la compañía en Europa, para presenciar en directo la competición. Su presencia pone de manifiesto la relevancia que el Grupo BYD concede a la implantación europea de Denza y al vínculo establecido con Los Gallos.

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Especial expectación generó la posibilidad de probar el nuevo Denza Z9GT / DENZA

La coincidencia entre ambos mundos resulta, en definitiva, especialmente coherente. SailGP utiliza la competición como laboratorio de velocidad, datos, innovación y sostenibilidad; Denza llega a Europa con la intención de posicionarse en el ámbito premium mediante una combinación similar de tecnología, diseño y electrificación. Y Valencia permitió visualizar esa conexión ante un público que pudo contemplarla simultáneamente sobre el agua, con Los Gallos, y sobre tierra, a través de la nueva gama de la marca.