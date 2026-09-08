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Nuevo Dacia Spring: ahora sí (y por un precio de derribo)

El primer y único eléctrico de la marca rumana gana mucha más presencia y tecnología en su segunda generación.

El nuevo Dacia Spring gana más presencia.

El nuevo Dacia Spring gana más presencia. / Dacia

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Andrea Gil Modrego

Andrea Gil Modrego

París
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Dacia acaba de presentar la segunda generación de su primer y único eléctrico, el Spring. Pese a seguir siendo un coche del segmento A, cuatro plazas y de medidas muy contenidas, es verdad que ahora gana presencia, estética y tecnología; sin perder ese espíritu de coche práctico y sencillo.

Comparte plataforma eléctrica con el pequeño Renault Twingo y se alinea con el resto de la gama de Dacia gracias a un radical lavado de cara. Nuevo frontal, más imponente gracias al parachoques y más moderno gracias a la nueva firma lumínica; una línea más geométrica y una trasera con el nombre de la marca, nuevos pilotos y un muy protagonista paragolpes.

Dacia Spring

Dacia Spring / Dacia

El nuevo Dacia Spring crece

Además de actualizarse, crece. El nuevo Dacia Spring llega a los 3,85 metros de largo (15 centímetros más que el anterior) y a unos sorprendentes 1,74 metros de ancho (18 centímetros más). El maletero declara 337 litros de capacidad y cuenta con un doble fondo con tapa modular y se puede ampliar tumbando las plazas traseras. A este se puede sumar un frunk opcional de 18 litros.

Dacia Spring

Dacia Spring / Dacia

Gana también unas llantas de entre 17 y 18 pulgadas, más espacio para los pasajeros de las plazas traseras y, sobre todo, para el conductor, que ahora puede disfrutar de más tecnología al volante.

Y tiene más tecnología

Empezando por varios asistentes a la conducción, que se pueden personalizar con el botón My Safety (ya conocido en el grupo Renault y muy apreciado), además de sensores de aparcamiento.

Dacia Spring

Dacia Spring / Dacia

Como cuadro de instrumentos, de serie, se encuentra una pantalla digital de 7 pulgadas. Como espejo de l infoentretenimiento, Dacia apuesta por la opción Media Nav (un soporte para conectar el móvil y que haga de pantalla) o una nueva pantalla de 10,1 pulgadas de serie en el acabado tope de gama.

Repartidos por el habitáculo hay dónde colocar los accesorios YouClip, diferentes espacios de almacenamiento y demás soluciones para convertir el interior del nuevo Dacia Spring en un espacio muy vivible en el día a día.

Dacia Spring

Dacia Spring / Dacia

Un motor eléctrico y un tamaño de batería

La gama de motores es muy sencilla: una única batería de 27,5 kWh y un motor de 80 CV que combinados llegan a los 250 kilómetros de autonomía WLTP. Y es que, pese a poder salir sin problemas a las carreteras interurbanas, el Dacia Spring tiene alma de urbanita.

De hecho, de la anterior generación, Dacia ha podido extraer los datos de sus clientes y ha confirmado que más del 94% usan el coche para desplazamientos diarios de menos de 35 kilómetros, a menos de 50 km/h y, como máximo, para cuatro trayectos al día.

Dacia Spring

Dacia Spring / Dacia

Por debajo de 20.000 euros, sin ayudas

Este nuevo Dacia Spring se ajusta así a las necesidades más realistas de los conductores para poder seguir ofreciendo un eléctrico a precio muy competitivo. Hoy mismo se abren las reservas de este coche que solo llega en dos acabados: Expression y Journey, el primero por debajo de los 18.000 euros y el segundo, de los 20.000 euros.

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Al estar fabricado en Eslovaquia, en España conseguiría el 90% de las ayudas del Plan Auto+ (la batería es china) y, sumando otros descuentos e incentivos. el precio de este pequeño eléctrico podría quedarse por debajo de los 14.000 euros de serie. Y fabricado en Europa.

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