El mercado de vehículos usados sube un 6,1% en agosto impulsado por los modelos más jóvenes

El mercado de vehículos de ocasión ha registrado un crecimiento interanual del 6,1% en agosto de 2026, sumando un total de 180.281 operaciones entre turismos y vehículos comerciales ligeros. El incremento ha sido idéntico en ambos segmentos: los turismos de segunda mano alcanzaron las 155.532 transferencias, mientras que las furgonetas usadas contabilizaron 24.749 unidades.

Con estos resultados, el acumulado de los ocho primeros meses del año eleva el volumen total a 1.698.990 vehículos, lo que representa un avance del 2,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los seminuevos y la electrificación lideran el mercado

El impulso del mercado en agosto responde principalmente al fuerte dinamismo de las unidades más recientes. En el apartado de turismos, las ventas de modelos de hasta 12 meses de antigüedad aumentaron un 17,5%, mientras que las transferencias de vehículos de entre 1 y 2 años se dispararon un 30,5%.

Por su parte, los turismos de más de 10 años concentran el grueso del volumen pero limitan su subida al 5,1%, mientras que el tramo de 6 a 10 años registró un leve retroceso del 1,4%. En las furgonetas se observa una tendencia equivalente, con repuntes muy significativos en las unidades de 1 a 2 años (+78,4%) y de hasta un año (+31,2%).

Por tipo de propulsión, aunque los motores de gasolina y diésel siguen acaparando el 83% de las operaciones de turismos en agosto, las tecnologías alternativas ganan presencia con rapidez. Los turismos eléctricos puros crecieron un 32,6% en el mes (hasta las 2.565 unidades) y los híbridos enchufables de gasolina registraron un aumento del 55,9% (4.621 unidades). En conjunto, los turismos electrificados supusieron el 4,8% del total de las ventas del mes.

Comportamiento por comunidades autónomas

La evolución geográfica muestra un comportamiento muy dispar. La Comunidad de Madrid lideró los incrementos tanto en turismos (+50,8%) como en furgonetas (+48,2%), seguida de Castilla-La Mancha con subidas del 21,4% y 24,7% respectivamente. Por el contrario, las ventas cayeron en 11 comunidades autónomas en el segmento de turismos, registrando Ceuta los mayores descensos (-32,9% en turismos y -47,8% en furgonetas), seguida de La Rioja (-12,5%) y Melilla (-7,4%).

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Coincidiendo con este periodo ha entrado en vigor el Plan Auto+ de ayudas a la compra de vehículos electrificados. Desde Ancove valoran la continuidad de estas subvenciones, aunque advierten sobre la limitación presupuestaria del programa y reclaman que las ayudas para modelos electrificados de menos de 12 meses no se restrinjan únicamente a los concesionarios oficiales, integrando también a las empresas profesionales de compraventa independientes.