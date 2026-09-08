Lamborghini
Lamborghini lleva su ADN al mundo de los bebés con un exclusivo cochecito de edición limitada
Automobili Lamborghini y Silver Cross presentan Reef AL Giallo, un cochecito inspirado en el diseño y las prestaciones de los superdeportivos de la marca italiana, limitado a 500 unidades en todo el mundo
Sofía Aladro
Ambas marcas han unido fuerzas para presentar Reef AL Giallo, la segunda generación del llamado “Super Stroller”, un cochecito de bebé que traslada algunos de los rasgos característicos de los deportivos de la firma al mundo de los productos para bebés. Presentado el 1 de septiembre de 2026, el nuevo modelo apuesta por una llamativa tonalidad amarilla inspirada en la gama de colores de Lamborghini y continúa la colaboración iniciada con la primera versión del producto.
El diseño de Reef AL Giallo busca reproducir algunos de los principios que caracterizan a los vehículos de Lamborghini, como las formas angulares, las superficies facetadas y una apariencia dinámica. Más allá de la estética, ambas compañías aseguran que el cochecito ha sido desarrollado para ofrecer una conducción fluida, maniobrabilidad y estabilidad durante los desplazamientos cotidianos. La propuesta pretende trasladar conceptos asociados al automóvil, como la precisión y el equilibrio, a un producto pensado para las familias.
Cuero, ante y detalles inspirados en Lamborghini
Los materiales son uno de los elementos protagonistas de Reef AL Giallo. El cochecito incorpora acabados inspirados en el mundo del automóvil, entre ellos ante, cuero premium y policarbonato de alto brillo. Estos materiales se combinan con elementos destinados a proporcionar confort y funcionalidad, siguiendo una filosofía de diseño en la que prestaciones, comodidad y seguridad buscan convivir en un mismo producto.
La conexión con Lamborghini también aparece en los pequeños detalles. El perfil esculpido del cochecito y los patrones en forma de “Y” recuerdan al lenguaje de diseño utilizado en los interiores de los modelos de la marca italiana. De esta manera, Reef AL Giallo no se limita a utilizar el logotipo de Lamborghini, sino que incorpora diferentes códigos visuales asociados a sus vehículos para crear una pieza de diseño reconocible.
Solo 500 unidades para todo el mundo
La exclusividad es otro de los grandes atractivos de esta colaboración. Reef AL Giallo tendrá una producción estrictamente limitada a 500 unidades en todo el mundo, convirtiéndose en una pieza con un marcado carácter coleccionable. El modelo forma parte de una colección que también incluye Reef AL Arancio, otra versión que apuesta por un color inspirado en la identidad de Lamborghini.
Con esta colaboración, Lamborghini y Silver Cross amplían su concepto de diseño más allá del automóvil y lo trasladan a un producto dirigido a las familias. El proyecto combina la tradición artesanal y la innovación en materiales de Silver Cross con los códigos estéticos y la filosofía de diseño de Lamborghini, dando lugar a un cochecito que busca situarse entre la funcionalidad cotidiana, el lujo y el estilo de vida.
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