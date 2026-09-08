¿Con cuántas cervezas o copas se da positivo? La cantidad exacta de alcohol que te costará una multa

Muchos conductores se preguntan con cuánta cantidad de alcohol se supera el límite permitido en un control de alcoholemia. La respuesta no es única, ya que la concentración de alcohol en sangre depende directamente de factores como el sexo, el peso corporal o si la bebida es fermentada o destilada. Sin embargo, los cálculos de la DGT muestran que, por norma general, las dosis consideradas “habituales” son más que suficientes para dar un resultado positivo.

En el caso de las bebidas fermentadas como son la cerveza o el vino, el margen es mínimo. Para un hombre de peso medio, entre 70 y 90 kg, dos cervezas o dos copas de vino bastan para rozar e incluso superar los 0,25 mg/l en aire que marca el límite general actual. En las mujeres, de entre 50 y 70 kg la absorción es más rápida, por lo que una sola cerveza o copa de vino ya puede situar el alcoholímetro en un rango de sanción.

El peligro de los destilados y los conductores noveles

Si se trata de bebidas destiladas como la ginebra, el ron o el whisky, el impacto en el organismo es inmediato. Por ello, un solo combinado es suficiente para superar la tasa máxima permitida, independientemente de su peso. Con dos copas, la cifra se disparará a niveles que conllevan mayores penalizaciones.

Por su parte, los conductores noveles y los profesionales cuentan con un margen aún menor, fijado en 0,15 mg/l en aire. La ingesta de una única cerveza o copa de vino implica casi con total certeza el resultado positivo. Además, con la futura rebaja del límite general a 0,10 mg/l que se tramita en el Congreso, una sola caña bastará para que cualquier usuario sea sancionado.

Las multas y la pérdida de puntos según el resultado del alcoholímetro

Dar positivo al volante conlleva penalizaciones económicas y pérdida de puntos según la cantidad detectada. Actualmente, registrar un resultado de entre 0,25 mg/l y 0,50 mg/l supone una sanción de 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet. Si la cifra supera los 0,50 mg/l, la multa asciende a 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos.

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Con el nuevo límite proyectado de 0,10 mg/l, se introducirá además un tramo inicial de sanción de 200 euros y la retirada de 2 puntos para quienes marquen entre 0,10 y 0,25 mg/l. Ante esto, la recomendación de los expertos es no intentar calcular cuántas cañas o copas son necesarias para no dar positivo. La única cifra plenamente segura para conducir sigue siendo cero.