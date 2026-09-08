Viajes
Las ciudades españolas más visitadas en coche por los turistas este verano
Un análisis sobre la movilidad estival sitúa a la localidad mallorquina de Sóller a la cabeza de las visitas extranjeras y a Madrid como el principal destino para los conductores nacionales
El uso del coche privado lleva años consolidado como una de las opciones preferidas para viajar durante las vacaciones de verano gracias a la flexibilidad de itinerarios y la libertad para acceder a zonas con menor cobertura de transporte público.
Durante el periodo estival, las preferencias de los conductores extranjeros han mostrado una clara inclinación por las localidades costeras y los entornos mediterráneos.
Los destinos favoritos del turismo internacional
La localidad mallorquina de Sóller se ha posicionado como la ciudad española más visitada en coche por los viajeros internacionales, liderando la clasificación con holgura al multiplicar casi por cuatro el volumen de conductores registrado en el segundo destino de la lista.
En segunda posición se sitúa Marbella, en la Costa del Sol, seguida por el municipio balear de Campos en el tercer escalón y por Sant Feliu de Guíxols, en la Costa Brava, en el cuarto lugar.
En cuanto a la procedencia de los conductores extranjeros, Alemania encabeza el listado tras superar los 24.000 usuarios únicos. Por detrás se ubican los viajeros procedentes de Francia, seguidos de los de Italia, Países Bajos y Suecia.
Madrid encabeza los desplazamientos de los conductores nacionales
El comportamiento de los conductores españoles refleja un reparto diversificado entre grandes capitales, zonas de costa y municipios de interior. En este escenario, Madrid ocupa la primera posición entre las ciudades con mayor actividad de usuarios nacionales, registrando un volumen que casi triplica al de A Coruña, situada en el segundo lugar por desplazamientos internos.
Por su parte, Marbella figura en la tercera posición y se consolida como el único municipio presente simultáneamente en las listas de preferencia de viajeros españoles y extranjeros, mientras que Segovia cierra la clasificación nacional, confirmando el atractivo que mantienen los destinos de interior durante los meses estivales.
Estos datos proceden de un análisis sobre el comportamiento de estacionamiento realizado por la compañía especialista en movilidad EasyPark en colaboración con Arrive. El informe concluye que la movilidad en coche permite a los usuarios alternar grandes núcleos urbanos con destinos costeros y rurales a lo largo de una misma estancia.
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