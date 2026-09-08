Las cinco funciones esenciales de un neumático más allá de la adherencia

Cuando se piensa en los neumáticos de un coche, habitualmente se asocian al agarre sobre el asfalto, al desgaste o a la prevención de pinchazos. Sin embargo, su papel en el comportamiento dinámico del automóvil es mucho más amplio. Al ser el único punto de contacto con la carretera, intervienen de manera continua en aspectos fundamentales de la conducción que a menudo pasan desapercibidos.

1. Primer elemento de la suspensión

Antes de que las irregularidades del firme alcancen los muelles y amortiguadores, el neumático ya ha comenzado a trabajar. Su estructura flexible y el aire comprimido de su interior se deforman para absorber parte de los impactos e impedir que las vibraciones se trasladen al habitáculo.

Mantener la presión de inflado correcta y elegir un perfil adecuado resulta determinante para conservar esta capacidad de amortiguación primaria.

2. Transmisión de las fuerzas de seguridad

Sistemas electrónicos de asistencia como el ABS, el control de tracción o el control de estabilidad (ESP) dependen de la capacidad de agarre de las gomas. Los neumáticos se encargan de transformar la fuerza del motor en aceleración, transmitir la presión de frenado al asfalto y generar el agarre lateral necesario para cambiar de dirección de forma precisa, especialmente sobre pavimento mojado o con bajas temperaturas.

3. Soporte de la carga del vehículo

El peso conjunto del automóvil, los ocupantes y el equipaje descansa sobre los neumáticos, sostenido fundamentalmente por el aire a presión. Por ello, al cambiarlos no solo deben respetarse las dimensiones, sino también el índice de carga y el código de velocidad.

Modelos de mayor tonelaje, SUV o vehículos electrificados requieren con frecuencia neumáticos con especificación XL (Extra Load), preparados para admitir una masa superior.

4. Impacto en el consumo de energía

Al girar, la deformación continua del neumático al entrar en contacto con el suelo genera calor y resistencia a la rodadura. Esta fuerza requiere energía para vencerse, llegando a representar hasta un 20 % del consumo de combustible en motores térmicos y afectando directamente a la autonomía en los vehículos eléctricos. Una presión insuficiente incrementa la deformación y eleva el gasto energético.

5. Control del ruido y las vibraciones

La interacción entre los bloques de la banda de rodadura y el asfalto genera ondas sonoras que afectan al confort. El neumático actúa como filtro de estas frecuencias para reducir tanto el ruido exterior de rodadura como las vibraciones percibidas dentro del habitáculo. Esta función cobra especial relevancia en los vehículos eléctricos, donde la ausencia de motor térmico hace más evidente cualquier otro sonido.

Comprender estas cinco funciones pone de manifiesto la importancia de revisar de forma periódica el estado de las ruedas, verificando presiones, desgastes o posibles deformaciones.

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