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Los seis errores más habituales al convertir el coche en una oficina móvil

Alquiber analiza los fallos de ergonomía, conectividad y energía que restan eficiencia al trabajar desde el vehículo y ofrece soluciones para evitarlos

Los seis errores más habituales al convertir el coche en una oficina móvil

Los seis errores más habituales al convertir el coche en una oficina móvil / Alquiber

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Fernando Álvarez

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Madrid
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El auge del trabajo remoto y las nuevas dinámicas laborales han llevado a muchos profesionales a transformar su automóvil en una oficina móvil funcional. Equipado con tomas de corriente, conexiones USB y conectividad Bluetooth o Wi-Fi, el coche ofrece un espacio privado e idóneo para realizar llamadas o responder correos entre trayectos. Sin embargo, los expertos de la firma de renting Alquiber advierten de que existen seis errores muy comunes que perjudican la comodidad y la productividad en este entorno.

Ergonomía, batería y gestión de la energía

El primer fallo señalado por la compañía es descuidar la ergonomía. Trabajar con el portátil sobre las piernas o girar el cuello hacia el asiento del copiloto genera contracturas a medio plazo. Para prevenir molestias, se recomienda utilizar una mesa acoplable al volante con el vehículo estacionado, un soporte elevado para el teléfono y un cojín lumbar de espuma viscoelástica, además de realizar pausas cada 60 u 90 minutos para estirar.

En segundo lugar, agotar la batería del vehículo por abusar de la climatización o mantener dispositivos conectados con el motor apagado representa un gran peligro. Encender el coche unos minutos durante consumos intensivos e instalar parasoles o cortinillas térmicas ayuda a mantener el habitáculo fresco sin sobrecargar la batería ni sufrir deslumbramientos en las pantallas. A esto se suma la mala gestión de la energía; contar con un inversor de corriente (12V a 220V) o un cargador USB-C Power Delivery de 65W o superior permite alimentar portátiles y tabletas con la máxima rapidez.

Conectividad, sonido y seguridad laboral

Otro inconveniente habitual es la mala gestión de la conectividad, ya que compartir datos desde el teléfono móvil no suele ser la opción más estable. Recurrir a un router Wi-Fi portátil 4G/5G (MiFi) independiente ahorra batería en el smartphone y permite conectar varios equipos simultáneamente. En cuanto al apartado acústico, la mala gestión del audio se soluciona empleando auriculares con cancelación activa de ruido (ANC), lo que aísla el tráfico y el climatizador para ofrecer un sonido limpio en las videoconferencias.

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Por último, comprometernos con la seguridad y la privacidad al dejar ordenadores o documentos a la vista al salir del vehículo, o bien hablar sobre datos confidenciales con las ventanillas bajadas, puede tener consecuencias graves. Los especialistas aconsejan mantener la disciplina y utilizar una caja o mochila organizadora para guardar cables, cargadores y papeles fuera del alcance de miradas ajenas.

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