Estos son todos los Seat que puedes comprar mientras se decide el futuro de la marca

El futuro de Seat se ha convertido en una de las grandes incógnitas de la industria española. El plan de reestructuración del Grupo Volkswagen contempla reducir a la mitad su catálogo, cerca de 100.000 despidos y las últimas informaciones apuntan a una posible retirada progresiva de la marca antes de 2030. Sin embargo, la compañía insiste en que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Mientras se resuelve esa incógnita, Seat mantiene en el mercado una gama plenamente operativa y seguirá con los lanzamientos previstos, incluidas las versiones microhíbridas del Ibiza y el Arona de 2027. Su configurador español reúne cinco modelos distintos, con motores de gasolina, diésel, microhíbridos e híbridos enchufables.

La gama actual de Seat

Seat Ibiza: gasolina, de 80 a 150 CV. Acabados Ibiza+, Style y FR. Precio orientativo: entre 16.520 y 24.375 euros.

gasolina, de 80 a 150 CV. Acabados Ibiza+, Style y FR. Precio orientativo: entre 16.520 y 24.375 euros. Seat Arona: gasolina, de 95 a 150 CV. Acabados Arona+, Style y FR. Precio orientativo: entre 19.510 y 26.337 euros.

gasolina, de 95 a 150 CV. Acabados Arona+, Style y FR. Precio orientativo: entre 19.510 y 26.337 euros. Seat León: gasolina, diésel, microhíbrido y enchufable, de 115 a 204 CV. Acabados Style y FR. Precio orientativo: entre 23.712 y 41.560 euros.

gasolina, diésel, microhíbrido y enchufable, de 115 a 204 CV. Acabados Style y FR. Precio orientativo: entre 23.712 y 41.560 euros. Seat León Sportstourer: gasolina, diésel, microhíbrido y enchufable, de 115 a 204 CV. Acabados Style y FR. Precio orientativo: entre 29.648 y 43.070 euros.

gasolina, diésel, microhíbrido y enchufable, de 115 a 204 CV. Acabados Style y FR. Precio orientativo: entre 29.648 y 43.070 euros. Seat Ateca: gasolina, de 115 a 150 CV. Acabado FR 2026. Precio orientativo: entre 27.770 y 31.400 euros.

El Seat Ibiza continúa siendo la puerta de entrada a la firma española. Parte de 16.520 euros con el acabado Ibiza+ y el 1.0 MPI de 80 CV. También ofrece el 1.0 TSI de 115 CV, manual o automático DSG según la versión, y el 1.5 TSI de 150 CV con DSG de siete marchas. Las familias Ibiza+, Style y FR incluyen variantes Plus y Sound. El precio máximo es de 24.375 euros.

Seat Arona e Ibiza / Seat

El Seat Arona es el siguiente escalón de la oferta, trasladando una fórmula similar al Ibiza en formato SUV. Parte de 19.510 euros con el 1.0 TSI de 95 CV. Por encima aparecen el 1.0 TSI de 115 CV, manual o DSG, y el 1.5 TSI de 150 CV, exclusivamente automático. Las familias Arona+, Style y FR incluyen variantes Plus, Sound y Sound & Hook. La gama llega hasta 26.337 euros.

El Seat León de cinco puertas ya pertenece al formato compacto y tiene mayor variedad mecánica. Hay motores 1.5 TSI de gasolina con 115 y 150 CV, además de versiones microhíbridas 1.5 eTSI con esas mismas potencias y cambio DSG. Se suman los 2.0 TDI de 115 y 150 CV y el 1.5 e-Hybrid enchufable de 204 CV con DSG de seis velocidades. Combinado con los acabados Style, Style One, FR y FR One, se ofrece entre 23.712 y 41.560 euros.

Seat Leon Sportstourer / Seat

La misma oferta mecánica está disponible en el Seat León Sportstourer, la alternativa familiar y el coche con mayor capacidad de carga de la gama. Conserva los cuatro acabados del cinco puertas, aunque no todas las motorizaciones pueden combinarse con todos ellos. Su horquilla comienza en 29.648 euros y termina en 43.070 euros para la configuración más cara. Es también el Seat con el precio más elevado de todo el catálogo.

El Seat Ateca refleja con mayor claridad la reducción de la oferta de la marca española en los últimos años. Desde febrero de 2026 solo se configura con el acabado FR 2026 y motores de gasolina. El 1.0 TSI de 115 CV lleva cambio manual, mientras que el 1.5 TSI de 150 CV puede combinarse con cambio manual o DSG. Sus tres versiones cuestan 27.770, 30.570 y 31.400 euros. Los diésel y los acabados Style y 75 Aniversario ya no están disponibles. Este modelo está en su final de ciclo de vida ya que desde el grupo se ha decidido que no se produzca más en la planta en la que venía fabricando hasta eset año en la República Checa.

La posventa no desaparecerá

La posible desaparición de Seat como marca comercial no significa que los coches comprados ahora vayan a quedarse sin mantenimiento, garantía o recambios. Estas obligaciones seguirán vigentes y la normativa exige mantener el suministro de piezas durante diez años desde que un producto deja de fabricarse. También juega a favor de sus propietarios que los concesionarios de Seat y Cupra comparten actualmente la red de posventa. Aunque el logotipo de Seat terminara desapareciendo de sus instalaciones, esos talleres podrían continuar atendiendo los vehículos de la marca.

Seat Ateca / Manu Lozano

Además, modelos como el Ibiza, AronaLeón y Ateca emplean numerosos motores, cambios y componentes comunes con otros automóviles del Grupo Volkswagen. Comprar hoy un Seat no supone un riesgo.

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Seat llega a este momento de incertidumbre con una gama corta pero diversa, eficiente y con la ventajosa relación: calidad, precio, equipamiento, que siempre ha caracterizado a la Sociedad Española de Automóviles Turismo.