Maxus, la marca de comerciales y eléctricos de SAIC: quién fabrica sus coches y qué modelos vende en España

Tras consolidar su presencia en el mercado de vehículos profesionales y de flota en España, Maxus ha estructurado una oferta integral que abarca desde la logística urbana hasta el trabajo pesado fuera del asfalto.

¿Quién está detrás de Maxus?

Al igual que MG, Maxus pertenece a SAIC Motor, el mayor grupo automovilístico chino. Los orígenes de la firma se remontan a la histórica marca británica LDV (Leyland DAF Vans) y a su famoso modelo comercial Maxus.

En 2010, tras la quiebra del fabricante europeo, SAIC adquirió la totalidad de sus activos industriales e intelectuales para refundar la compañía como su división global de vehículos comerciales, pick-ups y transporte de pasajeros.

Maxus eDeliver 5 / Maxus

La oferta actual de la marca en el mercado español se divide en tres grandes segmentos:

Furgonetas y comerciales Ligeros

eDeliver 3: Furgón 100% eléctrico compacto diseñado para el reparto urbano .

Furgón 100% eléctrico compacto diseñado para el . eDeliver 5: Furgoneta eléctrica de tamaño medio (163 CV y hasta 489 km de autonomía urbana WLTP), disponible en versiones de carga (L1H1 y L2H1) y doble cabina para 6 pasajeros.

Furgoneta eléctrica de (163 CV y hasta 489 km de autonomía urbana WLTP), disponible en versiones de carga (L1H1 y L2H1) y doble cabina para 6 pasajeros. eDeliver 7: Comercial eléctrico de escalón intermedio para mayor capacidad volumétrica.

Comercial eléctrico de para mayor capacidad volumétrica. eDeliver 9 / Deliver 9: Furgón de gran formato disponible tanto en versiones 100% eléctricas como en mecánicas diésel térmicas (L2H2, L3H2 y variante chasis cabina).

Pick-ups y todoterreno

T60 MAX: Pick-up con motor turbodiésel de 215 CV y 500 Nm de par , equipada con tracción 4x4 con reductora, bloqueo de diferencial y capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas.

Pick-up con , equipada con tracción 4x4 con reductora, bloqueo de diferencial y capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas. T90 EV: La primera pick-up 100% eléctrica comercializada en el mercado español .

La . eTerron 9: Pick-up eléctrica de nueva generación con tracción integral y enfoque todoterreno avanzado.

Maxus T60 MAX / F.Á.

Transporte de pasajeros (MPV)

MIFA 7: Monovolumen 100% eléctrico de hasta 7 plazas enfocado al uso familiar o traslados interurbanos.

Monovolumen 100% eléctrico de enfocado al uso familiar o traslados interurbanos. MIFA 9: Monovolumen eléctrico de representación y acabado premium, diseñado para servicios de transporte VIP y corporativo.

Con esta gama, Maxus combina mecánicas 100% eléctricas con opciones térmicas diésel para dar respuesta tanto a las restricciones de las zonas de bajas emisiones como a los trabajos de mayor exigencia física.