Marcas chinas
Maxus, la marca de comerciales y eléctricos de SAIC: quién fabrica sus coches y qué modelos vende en España
El gigante automovilístico chino ha transformado la herencia de la británica LDV en una firma especializada en furgonetas, monovolúmenes de lujo y pick-ups
Tras consolidar su presencia en el mercado de vehículos profesionales y de flota en España, Maxus ha estructurado una oferta integral que abarca desde la logística urbana hasta el trabajo pesado fuera del asfalto.
¿Quién está detrás de Maxus?
Al igual que MG, Maxus pertenece a SAIC Motor, el mayor grupo automovilístico chino. Los orígenes de la firma se remontan a la histórica marca británica LDV (Leyland DAF Vans) y a su famoso modelo comercial Maxus.
En 2010, tras la quiebra del fabricante europeo, SAIC adquirió la totalidad de sus activos industriales e intelectuales para refundar la compañía como su división global de vehículos comerciales, pick-ups y transporte de pasajeros.
La oferta actual de la marca en el mercado español se divide en tres grandes segmentos:
Furgonetas y comerciales Ligeros
- eDeliver 3: Furgón 100% eléctrico compacto diseñado para el reparto urbano.
- eDeliver 5: Furgoneta eléctrica de tamaño medio (163 CV y hasta 489 km de autonomía urbana WLTP), disponible en versiones de carga (L1H1 y L2H1) y doble cabina para 6 pasajeros.
- eDeliver 7: Comercial eléctrico de escalón intermedio para mayor capacidad volumétrica.
- eDeliver 9 / Deliver 9: Furgón de gran formato disponible tanto en versiones 100% eléctricas como en mecánicas diésel térmicas (L2H2, L3H2 y variante chasis cabina).
Pick-ups y todoterreno
- T60 MAX: Pick-up con motor turbodiésel de 215 CV y 500 Nm de par, equipada con tracción 4x4 con reductora, bloqueo de diferencial y capacidad de remolque de hasta 3,5 toneladas.
- T90 EV: La primera pick-up 100% eléctrica comercializada en el mercado español.
- eTerron 9: Pick-up eléctrica de nueva generación con tracción integral y enfoque todoterreno avanzado.
Transporte de pasajeros (MPV)
- MIFA 7: Monovolumen 100% eléctrico de hasta 7 plazas enfocado al uso familiar o traslados interurbanos.
- MIFA 9: Monovolumen eléctrico de representación y acabado premium, diseñado para servicios de transporte VIP y corporativo.
Con esta gama, Maxus combina mecánicas 100% eléctricas con opciones térmicas diésel para dar respuesta tanto a las restricciones de las zonas de bajas emisiones como a los trabajos de mayor exigencia física.
- Unai, fontanero: 'Un buen oficial, ya sea fontanero, electricista o carpintero, que tenga su clientela propia, puede estar ganando de 3.000 a 10.000 euros al mes fácilmente
- Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
- Fallece Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodismo deportivo y 'el alma' de Movistar Plus+
- Fútbol en català' cumple 50 años con un Puyal, su creador, en paradero desconocido
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Descubre los tres tipos de viajes del Imserso que fija el Gobierno: destinos, precios y fechas
- Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: 'Lo recaudado revertirá en la sociedad
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España