Novedad
Honda da un aire más deportivo al HR-V con el nuevo acabado Advance Sport
La nueva versión se sitúa entre las líneas Advance y Advance Style Plus, cuesta 33.660 euros con financiación y añade una imagen más deportiva
Honda amplía la gama del HR-V en España con el nuevo acabado Advance Sport, una variante que toma como punto de partida el Advance y añade elementos de diseño exterior e interior. Este lanzamiento viene acompañado de una mejora de equipamiento para toda la gama, incluyendo ahora una cámara de monitorización del conductor. El nuevo Advance Sport cuesta 33.660 euros, con la financiación de Honda Bank.
La llegada de esta versión no supone cambios en el sistema híbrido del modelo, ya que el HR-V mantiene la mecánica e:HEV, formada por un motor de gasolina de 1.5 litros y dos motores eléctricos. Honda concentra así las diferencias del Advance Sport en la apariencia y el equipamiento, en lugar de plantearlo como una variante del modelo.
Por posición dentro de la gama, el nuevo acabado queda justo por encima del Advance, del que parte, y por debajo del Advance Style Plus. La diferencia de precio respecto al Advance es de 700 euros tomando como referencia las tarifas comunicadas con financiación.
Los cambios de esta versión se aprecian a simple vista en el frontal. El HR-V Advance Sport monta una parrilla específica con malla negra y paragolpes propios con detalles también en negro. Los retrovisores recurren al mismo color y las llantas son de 18 pulgadas, con un acabado negro oscuro.
Honda traslada esa imagen al habitáculo, donde los asientos combinan tejido y símil piel negra con costuras rojas, un recurso que se repite en el volante, el apoyabrazos, el fuelle del cambio, el salpicadero y los paneles de las puertas. Incluso el revestimiento interior del techo es negro.
No hay, por tanto, una transformación técnica detrás de la denominación Sport. Su función dentro de la gama es ofrecer una estética más marcada a quienes quieran diferenciar el HR-V sin saltar al acabado Advance Style Plus. Además, Honda introduce un pequeño cambio visual común a todas las versiones: las molduras que rodean los faros antiniebla pasan a tener un acabado negro brillante.
Vigilancia del conductor en toda la gama
La actualización también refuerza el equipamiento de seguridad. Todos los Honda HR-V incorporan ahora de serie una cámara de monitorización del conductor, denominada Driver Monitoring Camera por la marca e integrada en el conjunto de asistentes Honda Sensing. El sistema supervisa el nivel de atención al volante para detectar posibles señales de fatiga o distracción. Es una incorporación común a los cuatro acabados disponibles, de modo que no queda reservada al nuevo Advance Sport ni a las versiones superiores.
Con estos cambios, la oferta española del Honda HR-V queda formada por Elegance, Advance, Advance Sport y Advance Style Plus. El acceso a la gama corresponde al HR-V Elegance, con un precio de 29.460 euros para unidades financiadas. El Advance cuesta 32.960 euros, mientras que el nuevo Advance Sport sube hasta los citados 33.660 euros. Por encima se mantiene el Advance Style Plus, con una tarifa de 36.960 euros bajo la misma condición de financiación.
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