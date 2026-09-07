GAC se convierte en patrocinador principal y coche oficial del Villarreal CF

El fabricante automovilístico GAC ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con el Villarreal CF para convertirse en Official Sleeve Partner y coche oficial del conjunto amarillo durante la temporada 2026/2027, con la posibilidad de prolongarse también durante la campaña 2027/2028. La alianza se ha formalizado en el Estadio de la Cerámica con la presencia de Ocean Ma, presidente de GAC Europa y vicepresidente global de la marca, y Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF.

Mediante este acuerdo, la marca lucirá su logotipo en la manga de la equipación oficial del primer equipo en todos sus compromisos de LaLiga, la Copa del Rey y las competiciones europeas en las que participe el club, como la UEFA Champions League. La alianza se enmarca dentro del plan de expansión internacional de GAC para consolidar su presencia en Europa y situar el mercado español como uno de sus puntos clave.

Visibilidad en el estadio

La colaboración abarca una amplia presencia del fabricante en las instalaciones del club. El logotipo de GAC figurará en la U televisiva LED del Estadio de la Cerámica, el videomarcador, la sala de prensa, los campos de entrenamiento y el autobús oficial de la plantilla. Asimismo, la compañía dispondrá de espacio para exponer dos automóviles en la Fan Zone durante los días de partido y en las instalaciones deportivas.

El acuerdo contempla además la creación de contenidos y activaciones con futbolistas del primer equipo, el uso de imagen colectiva en campañas publicitarias y la participación de jugadores o leyendas del Villarreal CF en eventos y presentaciones de la marca. En el plano digital, GAC contará con presencia fija en la web oficial y en las redes sociales de la entidad.

Durante la presentación, Ocean Ma destacó la sintonía entre ambas partes: "Creemos que esta colaboración no solo supone un paso importante para reforzar la presencia de la marca GAC en Europa, sino que también nos permite acercarnos aún más a los aficionados y clientes europeos. GAC mantiene su firme compromiso de ofrecer productos y servicios de alta calidad".

Por su parte, Fernando Roig Negueroles subrayó el alcance estratégico del convenio: "Es un nuevo aliado y una empresa de alcance mundial que se suma a nuestro proyecto. Para nosotros, que GAC quiera ir de la mano con el Villarreal CF es todo un honor. Para nosotros supone disponer de un nuevo y prestigioso partner y para GAC significa aumentar su visibilidad".

Trayectoria del grupo en España

Fundado en 1997 en Guangzhou (China), GAC Group supera los 30 millones de vehículos producidos y mantiene alianzas históricas con marcas como Toyota y Honda. Comercializa sus modelos bajo insignias como GAC, AION o HYPTEC bajo el lema "El coche de los ingenieros".

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En el mercado español, la marca se distribuye a través del Grupo Invicta, compañía especializada que se encuentra desplegando la red nacional de concesionarios y que da soporte de posventa mediante centros logísticos de recambios situados en Burgos y Róterdam.