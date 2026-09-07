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¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos

Muchos conductores desconocen la importancia de la presión en las ruedas de sus motocicletas

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Fernando Álvarez

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Madrid
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La presión de los neumáticos de una moto es uno de los factores más importantes a la hora de conducir y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados. Circular con la presión incorrecta provoca desgaste irregular, pérdida de agarre y un deterioro acelerado del neumático. Por ello, a continuación te traemos una breve guía.

Lo recomendable es:

  • Comprobar la presión de forma periódica.
  • Seguir siempre las indicaciones del fabricante de la moto.
  • Ajustarla si se circula con pasajero o equipaje.
  • Medirla siempre con los neumáticos en frío.

¿Qué ocurre si llevas la presión baja?

Circular con menos presión de la recomendada provoca:

  • Desgaste prematuro en la zona intermedia del neumático.
  • Mayor inestabilidad y movimientos laterales.
  • Vibraciones durante la conducción.
  • Sobrecalentamiento de la carcasa, que puede dañar su estructura interna.

¿Y si llevas demasiada presión?

Un neumático sobreinflado también se desgasta antes y ofrece peor comportamiento:

  • Menor superficie de contacto con el asfalto.
  • Desgaste acusado en el centro del neumático.
  • Menor absorción de impactos.
  • Peor agarre y sensación de deslizamiento en curva.

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En resumen, la presión correcta es la base para alargar la vida del neumático y mantener la seguridad.

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