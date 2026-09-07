Consejos
¿Sabes cuánto debes inflar las ruedas de tu moto? Sigue estos consejos
Muchos conductores desconocen la importancia de la presión en las ruedas de sus motocicletas
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La presión de los neumáticos de una moto es uno de los factores más importantes a la hora de conducir y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados. Circular con la presión incorrecta provoca desgaste irregular, pérdida de agarre y un deterioro acelerado del neumático. Por ello, a continuación te traemos una breve guía.
Lo recomendable es:
- Comprobar la presión de forma periódica.
- Seguir siempre las indicaciones del fabricante de la moto.
- Ajustarla si se circula con pasajero o equipaje.
- Medirla siempre con los neumáticos en frío.
¿Qué ocurre si llevas la presión baja?
Circular con menos presión de la recomendada provoca:
- Desgaste prematuro en la zona intermedia del neumático.
- Mayor inestabilidad y movimientos laterales.
- Vibraciones durante la conducción.
- Sobrecalentamiento de la carcasa, que puede dañar su estructura interna.
¿Y si llevas demasiada presión?
Un neumático sobreinflado también se desgasta antes y ofrece peor comportamiento:
- Menor superficie de contacto con el asfalto.
- Desgaste acusado en el centro del neumático.
- Menor absorción de impactos.
- Peor agarre y sensación de deslizamiento en curva.
En resumen, la presión correcta es la base para alargar la vida del neumático y mantener la seguridad.
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