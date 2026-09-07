La CFMOTO 675NK ya tenía argumentos suficientes para llamar la atención dentro de la cada vez más disputada categoría de las naked de media cilindrada. Motor tricilíndrico, 90 CV, una parte ciclo con nombres reconocidos y un equipamiento electrónico generoso forman parte de una receta que ahora gana un ingrediente adicional: exclusividad. La nueva 675NK Aspar toma como base el modelo conocido y se viste con los colores del CFMOTO Aspar Team del Mundial de MotoGP para acercar un poco más la imagen de las carreras a la calle.

CFMOTO 675NK Aspar, vestida para correr / CFMOTO

El cambio entra primero por los ojos. Su decoración está inspirada directamente en las motos con las que la estructura española compite en los campeonatos de Moto2 y Moto3, con el característico Champion Blue como protagonista. No se trata de convertir la 675NK en otra moto sino de darle una personalidad diferente y fácilmente reconocible, especialmente para quienes siguen las carreras. Además, CFMOTO anuncia una producción limitada, un detalle que añade valor a una versión destinada a distinguirse de la 675NK estándar.

Debajo de esa nueva piel encontramos el mismo tricilíndrico en línea de 675 centímetros cúbicos desarrollado por CFMOTO. Entrega 90 CV a 11.000 rpm y un par máximo de 68 Nm a 8.250 vueltas, cifras que la colocan de lleno entre las naked deportivas de cilindrada media. Más interesante que el dato puro de potencia es la arquitectura de tres cilindros, una solución que busca combinar una buena respuesta desde bajo régimen con capacidad para estirar en la zona alta del cuentavueltas.

CFMOTO 675NK Aspar, vestida para correr / CFMOTO

Sobre el papel resulta una combinación de lo más apetecible. Los bajos y medios deberían permitir conducirla sin estar continuamente pendientes del cambio mientras que arriba aparece ese carácter más deportivo que se espera de una naked de 90 CV. Y para quien llegue desde el carnet A2, CFMOTO ofrece también una versión limitada a 47 CV, con la posibilidad de acceder a la misma estética y parte ciclo sin necesidad de disponer inicialmente del carnet A.

El chasis tubular de acero se acompaña de unas suspensiones KYB que tampoco parecen elegidas para cubrir expediente. Delante encontramos una horquilla invertida de 41 mm completamente regulable mientras que detrás trabaja un amortiguador ajustable en precarga y rebote. Una configuración que abre la puerta a adaptar la respuesta de la moto al peso del usuario, al tipo de carretera o a una conducción más deportiva.

La frenada lleva firma española. J.JUAN equipa el tren delantero con dos discos mordidos por pinzas radiales de cuatro pistones y bomba también radial, mientras que detrás encontramos un disco con pinza flotante. CFMOTO añade además unos conductos de refrigeración asociados al conjunto delantero, una solución procedente de la competición que dirige aire hacia las pinzas y, según la marca, también contribuye a mantener más limpio el flujo aerodinámico alrededor del tren delantero.

Otro detalle poco habitual en una moto de este precio son los neumáticos de orientación deportiva. La 675NK Aspar equipa unos CST Ride Migra en medidas 120/70 R17 delante y 180/55 R17 detrás, reforzando ese carácter deportivo que pretende transmitir antes incluso de arrancar el motor.

CFMOTO 675NK Aspar, vestida para correr / CFMOTO

La electrónica sigue siendo uno de los argumentos de CFMOTO. Encontramos control de tracción regulable en dos niveles, cambio rápido quickshifter y un sistema TPMS que permite controlar en tiempo real la presión de los neumáticos. Todo ello se gestiona y consulta a través de una pantalla TFT curva de cinco pulgadas.

La conectividad amplía todavía más las posibilidades gracias a la aplicación CFMOTO Ride y al sistema T-BOX opcional. Entre sus funciones encontramos el seguimiento de la moto mediante GPS en tiempo real y diferentes alertas de seguridad si detecta movimientos no autorizados. Puede que no sean elementos que condicionen directamente cómo se conduce una naked, pero sí aportan ese punto tecnológico que cada vez pesa más a la hora de elegir una moto.

CFMOTO 675NK Aspar, vestida para correr / CFMOTO

En cifras, la 675NK presenta unas dimensiones bastante contenidas. La distancia entre ejes es de 1.400 mm, el asiento queda situado a 810 mm del suelo y el peso en vacío declarado se queda en 189 kilos. El depósito admite 15 litros de combustible. Sobre el papel son números que apuntan hacia una moto relativamente compacta y accesible, pero con suficiente envergadura para ofrecer estabilidad cuando aumenta el ritmo.

Y llegamos a uno de sus principales argumentos: el precio. La CFMOTO 675NK Aspar cuesta 6.875 euros, solamente 380 euros más que la versión estándar. La diferencia resulta pequeña teniendo en cuenta la decoración específica, el vínculo con el Aspar Team y el carácter limitado de esta edición. Además, poder escoger entre los 90 CV de la versión completa y los 47 CV de la A2 amplía considerablemente su abanico de posibles usuarios.

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CFMOTO consigue así que una moto que ya destacaba por su relación entre prestaciones, equipamiento y precio gane presencia sin necesidad de modificar una base técnica que sobre el papel resulta de lo más interesante. Los 90 CV, las suspensiones regulables, los frenos J.JUAN, el quickshifter y el control de tracción siguen siendo sus principales argumentos, pero ahora llegan envueltos en una decoración que difícilmente pasará desapercibida. Puestos a pedir, una edición ligada de forma tan directa a la competición habría ganado todavía más personalidad con algún componente específico adicional, como un escape diferente o alguna pieza mecanizada exclusiva. Por solo 380 euros de diferencia, tampoco se le puede pedir mucho más.