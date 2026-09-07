Audi revive al A2 con motor eléctrico y autonomía de hasta 646 km

Audi recupera a uno de los modelos más incomprendidos de su historia, el A2. Muchos dicen que este modelo no tuvo éxito por ser un adelantado a su tiempo. Ahora, la firma de los cuatro aros le brinda una nueva oportunidad con alma eléctrica y prestaciones de referencia en su segmento.

Audi A2 e-tron / Audi

El A2 e-tron se posiciona como el modelo eléctrico de acceso para Europa. Se trata de un compacto de tracción trasera que llegará con tres tamaños de batería, cuatro niveles de potencia y un argumento muy concreto: la versión de 140 kW con el paquete opcional de eficiencia homologa 12,8 kWh/100 km, el consumo más bajo anunciado hasta ahora por un Audi de producción. En España partirá de 37.760 euros, los pedidos se abrirán en otoño de 2026 y las primeras entregas están previstas para diciembre.

La gama anunciada para el A2 e-tron va desde 170 CV (125 kW) y 350 Nm hasta 326 CV (240 kW) y 545 Nm, siempre con un motor eléctrico que mueve las ruedas traseras. Entre ambos extremos aparecen las variantes de 190 CV (140 kW) y 231 CV (170 kW). Audi ofrece baterías de 52, 61 y 84 kWh de capacidad bruta; las dos primeras emplean química LFP y la mayor, NMC. Esta última queda reservada a las versiones de 170 y 240 kW.

Audi A2 e-tron / Audi

El dato de autonomía más alto corresponde al A2 e-tron de 231 CV (170 kW) con batería de 84 kWh, que alcanza hasta 646 km según el ciclo WLTP. La variante de 240 kW, también con 84 kWh, se queda en hasta 630 km. El consumo de 12,8 kWh/100 km pertenece, en cambio, al modelo de 140 kW cuando monta el paquete opcional de eficiencia. El récord de consumo es en parte gracias al trabajo aerodinámico. El A2 e-tron anuncia un Cx de 0,24, el mejor dato dentro de la gama compacta de Audi. Ayudan los bajos ampliamente carenados, una entrada de refrigeración que se abre solo cuando hace falta, el trabajo alrededor de los pasos de rueda y unas llantas específicas aerodinámicas de 19 pulgadas.

La batería de 84 kWh admite carga rápida de hasta 183 kW y pasa del 10 al 80% en 29 minutos. En las baterías de 52 y 61 kWh, ese mismo tramo tarda 24 y 25 minutos, respectivamente, con potencias de hasta 100 y 105 kW. El coche también puede equipar carga bidireccional: la función Vehicle-to-Load permite alimentar dispositivos externos, mientras que Vehicle-to-Home puede devolver energía a una vivienda mediante un cargador compatible. Esta última estará disponible inicialmente en Alemania, Austria y Suiza y Audi prevé incorporarla más adelante en España.

Interior amplio y tecnológico

Con una batalla de 2,77 metros, el A2 e-tron busca aprovechar al máximo su tamaño compacto por dentro. El maletero ofrece 396 litros y llega a 1.336 litros con los respaldos traseros abatidos. Las versiones de 170 y 240 kW añaden de serie un pequeño maletero delantero de 13 litros. También se puede montar un techo panorámico de 1,6 metros cuadrados.

Interior del Audi A2 e-tron / Audi

Incorpora de serie una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil central curvada de 12,8 pulgadas, ambas orientadas hacia el conductor. El sistema multimedia incluye el asistente de Audi con integración de inteligencia artificial y un planificador de rutas que calcula las paradas de recarga y prepara la batería antes de llegar al cargador. La consola central suma una base inalámbrica compatible con Qi 2.2, refrigerada y preparada para cargar dos dispositivos a la vez con hasta 25 vatios.

Otro detalle poco habitual es el sistema de fijación Fidlock, que combina imanes y bloqueo mecánico para sujetar accesorios en la consola. Audi asegura que es el primer fabricante premium que lo instala de serie. De serie también figuran el control de crucero adaptativo, la cámara de marcha atrás y el sistema de aparcamiento parking system plus, además de otras ayudas como el asistente de frenada de emergencia y el control de atención del conductor.

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Interior del Audi A2 e-tron / Audi

El Audi A2 e-tron se fabrica en Ingolstadt y llegará a España con una gama de precios ya definida. La versión de 125 kW con batería de 52 kWh parte de 37.760 euros; la de 61 kWh, de 41.460 euros; el modelo de 170 kW y 84 kWh, de 47.360 euros; y el tope de 240 kW cuesta 56.640 euros, únicamente con acabado Black Line. Con los pedidos previstos para otoño y las primeras entregas en diciembre, Audi sitúa así su nuevo eléctrico de acceso por debajo de los 40.000 euros.