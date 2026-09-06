Volvo convierte el EX30 en un banco de energía móvil gracias a su última actualización

Volvo ha iniciado el despliegue de una nueva actualización de software inalámbrica (OTA) para el Volvo EX30. Esta mejora (gratuita) convierte al EX30 en una fuente de energía móvil utilizable en cualquier lugar, al tiempo que simplifica el proceso de recarga pública mediante la incorporación de la función Plug & Charge.

El coche eléctrico como fuente de alimentación

La principal novedad de este paquete de software es la integración de la tecnología vehículo a carga (V2L, por sus siglas en inglés), un sistema de recarga bidireccional que permite alimentar dispositivos externos utilizando la energía acumulada en la batería del vehículo.

Para utilizar la batería del coche como enchufe, únicamente se requiere conectar un adaptador específico a la toma de carga externa. El sistema ofrece las siguientes especificaciones y funciones destacadas:

Potencia de suministro: Entrega hasta 3 kW de potencia a 16 amperios , capacidad suficiente para hacer funcionar electrodomésticos , herramientas de bricolaje , equipos de acampada o aparatos de cocina.

Entrega , capacidad suficiente para hacer funcionar , , equipos de acampada o aparatos de cocina. Protección de la batería: El suministro eléctrico se interrumpe de forma automática si el nivel de la batería desciende por debajo del 20%, garantizando la autonomía suficiente para la conducción.

El suministro eléctrico se interrumpe de forma automática si el nivel de la batería garantizando la autonomía suficiente para la conducción. Despliegue global: La actualización estará disponible de manera progresiva en las próximas semanas tanto para nuevos compradores como para unidades que ya están en circulación.

Recarga pública Plug & Charge

Junto con la tecnología V2L, Volvo introduce la funcionalidad Plug & Charge en determinados mercados europeos. Esta innovación automatiza el proceso de recarga en estaciones públicas compatibles: el conductor tan solo debe conectar el cable al vehículo y la sesión comienza sin necesidad de utilizar aplicaciones móviles, tarjetas RFID ni pasos adicionales.

La actualización también optimiza la experiencia digital en el habitáculo. El sistema de infoentretenimiento rediseña su menú de ajustes para reducir la complejidad de acceso y añade una barra contextual personalizable que permite fijar accesos directos y acciones predictivas según las preferencias de cada usuario.

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Con esta mejora, el Volvo EX30 se sitúa como uno de los primeros modelos en ofrecer carga bidireccional dentro del segmento de compactos prémium, una función que también estará presente en el SUV Volvo EX60.