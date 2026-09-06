El mapa de las sanciones por velocidad en 2026

Rebasar los límites permitidos se mantiene como la falta de tráfico con mayor índice de detección en las carreteras españolas. Durante el presente ejercicio de 2026, la DGT consolida un riguroso baremo donde el importe económico y la quita de puntos se incrementan de forma gradual según la magnitud de la falta. Esto busca reducir los excesos de velocidad desde tramos urbanos hasta autovías y autopistas.

Los castigos parten de una multa mínima de 100 euros sin descuento de puntos elevándose hasta los 600 euros y la pérdida de 6 puntos. Los infractores tienen la opción de la pronta liquidación, que permite rebajar la sanción económica a la mitad si el pago se efectúa dentro de 20 días naturales tras la recepción de la multa.

Mapa multas 2026 / DGT

El radar más castigador

Los dispositivos de control de tramo se han convertido en la herramienta más eficaz del organismo gubernamental. A diferencia de las cabinas fijas tradicionales, estas tecnologías no miden un instante puntual, sino que cronometran el tiempo exacto que tarda un vehículo en recorrer una distancia determinada. Este método vuelve inúil la costumbre de reducir la marcha justo antes del punto de control, ya que si el promedio del trayecto ha rebasado el límite, la sanción se tramita.

Estos radares operan con un margen de tolerancia sensible más ajustado, un 3%. Por otro lado, la cobertura total de los carriles evita que los cambios de vía o adelantamientos sirvan para esquivar la sanción.

Los límites que te llevan a prisión

En las pérdidas de puntos, las retiradas están estructuradas en tramos de 2,4 y 6 puntos en función de si se comete en casco urbano o en vías interurbanas. Perder hasta 6 puntos representa un gran contratiempo para cualquier conductor, especialmente para los que parten de un saldo inicial de 8 puntos.

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No obstante, la gravedad puede trascender el ámbito administrativo para ingresar en el terreno de los delitos contra la seguridad vial. De acuerdo con el Código Penal, rebasar más de 60 km/h el límite en ciudad o en más de 80 km/h en carretera se castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses, trabajos comunitarios y la retirada del carnet de 1 a 4 años. Ambas vías, la multa y la condena judicial, pueden aplicarse de forma simultánea ante un mismo hecho violento en la carretera.